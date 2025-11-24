Μόνιμη ενίσχυση 250 ευρώ: Πώς μπορούν να ελέγξουν οι συνταξιούχοι εάν πληρούν τα κριτήρια

Πραγματοποιείται σήμερα Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 η καταβολή της ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης προς τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 5217/2025, όπως ανακοινώθηκε.

Ο αριθμός των δικαιούχων του e-ΕΦΚΑ ανέρχεται σε 1.241.361 άτομα, ενώ η συνολική δημόσια δαπάνη διαμορφώνεται στο ποσό των 310.317.350 ευρώ.

Συνολικά 1.402.841 άτομα θα λάβουν την οικονομική ενίσχυση, συμπεριλαμβανομένων:

• συνταξιούχων e ΕΦΚΑ,

• δικαιούχων αναπηρικών επιδομάτων ΟΠΕΚΑ,

• συνταξιούχων του Μικρού Δημοσίου που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και ηλικιακά κριτήρια, όπως ορίζονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο

Οι συνταξιούχοι μπορούν να ενημερωθούν προσωποποιημένα σχετικά με το εάν πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που λειτουργεί στον διαδικτυακό ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ, στη διαδρομή:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι → Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (άρθρου 72 του Ν. 5217/2025)

Σύνδεσμος πρόσβασης στην υπηρεσία: https://www.efka.gov.gr/elegxosdikaiomatos.php

Για την πρόσβαση στην υπηρεσία απαιτείται είσοδος με προσωπικούς κωδικούς Taxisnet, διασφαλίζοντας την ταυτοποίηση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.