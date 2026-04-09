MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα θα ανοίξουν αύριο σούπερ μάρκετ και καταστήματα

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Με εορταστικό ωράριο θα λειτουργήσουν και αύριο Μεγάλη Παρασκευή τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα, ενώ και το Μεγάλο Σάββατο θα ισχύσει το εορταστικό πασχαλινό ωράριο.

Την Μεγάλη Παρασκευή, λόγω του πένθιμου χαρακτήρα της ημέρας και της ακολουθίας της Αποκαθήλωσης, τα καταστήματα θα είναι κλειστά το πρωί και θα ανοίξουν το μεσημέρι.

Συγκεκριμένα τα εμπορικά καταστήματα θα λειτουργήσουν 13:00-19:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ 13:00-20:00, αντίστοιχα.

Παράλληλα, τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες υπολειτουργούν, κλείνοντας νωρίτερα τη Μεγάλη Παρασκευή.

Το Μεγάλο Σάββατο (11/4), τα μαγαζιά θα είναι ανοιχτά 09:00 με 15:00, ενώ τα σούπερ μάρκετ από τις 08:00 έως τις 18:00 ή τις 20:00 ανάλογα με την αλυσίδα.

Η αγορά θα επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς από την Τρίτη του Πάσχα 14 Απριλίου, με τα καταστήματα να επιστρέφουν κανονικό ωράριο λειτουργίας τους.

Σούπερ μάρκετ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

