Με αυτό τον τρόπο θα απολυμάνετε σωστά το πλυντήριο ρούχων σας

Ένα καθαρό πλυντήριο είναι απαραίτητο για να έχετε πάντα φρέσκα και καθαρά ρούχα. Με τον καιρό, συσσωρεύονται μέσα του υπολείμματα απορρυπαντικού, βακτήρια και μούχλα, επηρεάζοντας την αποτελεσματικότητα του πλυσίματος και πιθανώς προκαλώντας αλλεργίες.

Ας δούμε λοιπόν 2 απλούς και αποτελεσματικούς τρόπους για να απολυμάνετε το πλυντήριό σας:

Επαναλάβετε μια από τις παρακάτω μεθόδους μια φορά τον μήνα για πεντακάθαρο πλυντήριο αλλά και για ακόμα πιο καθαρά ρούχα.

Μέθοδος 1η: Ξίδι και μαγειρική σόδα Λίγα είναι τα πράγματα μέσα στο σπίτι που δεν μπορούν να καθαριστούν με σόδα και ξίδι. Ανακατέψτε 1/4 φλ. μαγειρική σόδα με 1/4 φλ. νερό και ρίξτε το μείγμα στο συρταράκι που τοποθετείτε πάντα το απορρυπαντικό όταν βάζετε μια πλύση στο πλυντήριο ρούχων. Βάλτε μέσα στο πλυντήριο (εκεί που μπαίνουν τα ρούχα) 2 φλ. ξίδι και ξεκινήστε κανονικά την πλύση με την υψηλότερη θερμοκρασία νερού.

Τip Αν θέλετε τοποθετήστε 1-2 πετσέτες μέσα στο πλυντήριο γιατί κάποια πλυντήρια συνιστούν να μην κάνετε άδειες πλύσεις στο πλυντήριό σας.

Η μαγειρική σόδα και το ξίδι «σπάνε» τις βρομιές αλλά και τη μούχλα που έχει συσσωρευτεί και καθαρίζουν αποτελεσματικά το πλυντήριό σας.

Χρησιμοποιήστε ένα σφουγγάρι και υγρό πιάτων για να καθαρίσετε το πλυντήριό σας και εξωτερικά. Ξεπλύνετε με άφθονο νερό.



Μέθοδος 2η: Χλωρίνη και νερό Αν το πλυντήριό σας έχει μαζέψει πολλή μούχλα (ειδικά κάτω από το λάστιχο στην «είσοδο» του πλυντηρίου) η λύση είναι μια και ακούει στο όνομα χλωρίνη! Ανακατέψτε ίση ποσότητα χλωρίνης και ζεστού νερού και βουτήξτε μια άσπρη πετσέτα μέσα στο μείγμα. Βάλτε την πετσέτα πάνω στο σημείο που έχει συγκεντρωθεί πολλή μούχλα και αφήστε την να κάνει τη δουλειά της για 30 λεπτά. Μόλις βγάλετε την πετσέτα από το λάστιχο τρίψτε με μια παλιά οδοντόβουρτσα το λάστιχο.

Κάντε μια πλύση με ζεστό νερό (βάζοντας και την πετσέτα που χρησιμοποιήσατε στο πλυντήριο) για να καθαρίσει το πλυντήριο από τα υπολείμματα χλωρίνης αλλά και άλλες βρομιές που ίσως έχουν συσσωρευτεί. Μόλις ολοκληρωθεί η πλύση, ξαναρυθμίστε το πλυντήριο σε νέα πλύση βάζοντας στο εσωτερικό 2 φλ. ξίδι και μερικές πετσέτες.

Προσοχή Μην φέρετε σε επαφή ξίδι και χλωρίνη γιατί τα δύο αυτά υγρά αντιδρούν άσχημα.

Πηγή: spirossoulis.com