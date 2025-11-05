ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.
Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 9, 1, 10, 38, και 14.
Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.
Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.
Στην αποψινή κλήρωση δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία, ενώ 5 τυχεροί αναδείχθηκαν στην δεύτερη.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Λάρισα: Ποινή φυλάκισης 2 ετών στον 41χρονο για το επεισόδιο με το τσεκούρι – “Με βούτηξε και μου είπε θα σε σκοτώσω”
- Κρατερός Κατσούλης για τη συνεργασία του με τη Μαρία Ηλιάκη: Δεν την ήξερα, ούτε είναι δικός μου άνθρωπος, αλλά της Κατερίνας Καραβάτου
- Κυρ. Βελόπουλος: Η ωμή παραδοχή Χατζηδάκη ότι όλοι γνώριζαν για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποδεικνύει πως ήταν σχέδιο της κυβέρνησης