MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 9, 1, 10, 38, και 14.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Στην αποψινή κλήρωση δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία, ενώ 5 τυχεροί αναδείχθηκαν στην δεύτερη.

ΛΟΤΤΟ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 8 ώρες πριν

Το επιχειρηματικό Σχέδιο της Πειραιώς για τη Βιωσιμότητα και το ESG

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 9 ώρες πριν

Στη δημοσιότητα απόσπασμα από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα – “Ήξερα πια, βιωματικά, τι σημαίνει να κυβερνάς με κομμένη την ανάσα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Έκρηξη έξω από το νυχτερινό κέντρο στο Μπουρνάζι στο οποίο είχε πέσει νεκρός 37χρονος από μαχαίρωμα

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 9 ώρες πριν

Αγγελούδης: Να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα στη διακοπή λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης – Ζήτησα περισσότερα δρομολόγια αστικών και επέκταση του ωραρίου τους

ΔΙΕΘΝΗ 2 ώρες πριν

Ισπανία: Ο γενικός εισαγγελέας της Μαδρίτης δικάζεται για διαρροή πληροφοριών σε δημοσιογράφους

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκκη αύριο ο Κ. Τασούλας για τα βραβεία “Αυτοκράτειρα Θεοφανώ”