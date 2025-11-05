ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί στην αποψινή κλήρωση

Πραγματοποιήθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι: 12, 9, 1, 10, 38, και 14.

Οι παίκτες του ΛΟΤΤΟ διεκδικούν μέχρι και 10.000 ευρώ κάθε μήνα, για 10 χρόνια, καθώς αυτό είναι το έπαθλο για τους νικητές της πρώτης κατηγορίας.

Εκτός από τους νικητές της πρώτης κατηγορίας που προβλέπουν σωστά 6 αριθμούς, σταθερές μηνιαίες καταβολές θα λαμβάνουν και οι νικητές της δεύτερης, με 5 επιτυχημένες προβλέψεις. Συγκεκριμένα, θα κερδίζουν 1.000 ευρώ το μήνα για ένα χρόνο.

Στην αποψινή κλήρωση δεν υπήρξε νικητής στην πρώτη κατηγορία, ενώ 5 τυχεροί αναδείχθηκαν στην δεύτερη.