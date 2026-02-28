Λεκές από κερί στο τραπεζομάντηλο: Το απλό trick που τον εξαφανίζει

Έπεσε κερί στο τραπεζομάντηλο; Με ένα απλό trick και λίγα λεπτά, ο λεκές εξαφανίζεται χωρίς ζημιά στο ύφασμα

Ένα ρομαντικό δείπνο, ένα κεράκι για ατμόσφαιρα και… μια σταγόνα που πέφτει ακριβώς εκεί που δεν πρέπει. Ο λεκές από κερί στο τραπεζομάντηλο είναι από εκείνους που σε κάνουν να πιστεύεις ότι το ύφασμα δεν σώζεται. Κι όμως, υπάρχει τρόπος να φύγει και μάλιστα χωρίς υπερβολές και χημικά.

Το μυστικό είναι να κινηθείς σωστά και με ψυχραιμία.

Βήμα 1: Άφησέ το να στεγνώσει

Μην προσπαθήσεις να σκουπίσεις το κερί όσο είναι ζεστό. Θα απλωθεί και θα μπει πιο βαθιά στις ίνες. Περίμενε να στερεοποιηθεί εντελώς. Αν βιάζεσαι, μπορείς να βάλεις μερικά παγάκια από πάνω για να παγώσει πιο γρήγορα.

Βήμα 2: Αφαίρεσε το περίσσιο κερί

Με ένα κουτάλι ή τη λεπίδα ενός μαχαιριού (χωρίς πίεση), ξύσε απαλά το κερί που έχει στεγνώσει. Σε αυτό το στάδιο θα φύγει το μεγαλύτερο μέρος του λεκέ.

Βήμα 3: Το trick με το σίδερο

Εδώ είναι το κόλπο που κάνει τη διαφορά. Τοποθέτησε απορροφητικό χαρτί κουζίνας ή χαρτί ψησίματος πάνω και κάτω από το σημείο με τον λεκέ. Στη συνέχεια, πέρασε από πάνω ένα ζεστό σίδερο (όχι στη μέγιστη θερμοκρασία).

Η θερμότητα θα λιώσει το κερί που έχει μείνει μέσα στο ύφασμα και το χαρτί θα το απορροφήσει. Αν χρειαστεί, άλλαξε χαρτί και επανάλαβε μέχρι να μην αφήνει ίχνος.

Βήμα 4: Κανονικό πλύσιμο

Αν έχει μείνει μια ελαφριά σκιά, βάλε το τραπεζομάντηλο στο πλυντήριο σύμφωνα με τις οδηγίες του υφάσματος. Συνήθως, μετά το σιδέρωμα, ο λεκές εξαφανίζεται εντελώς.

Extra tip

Αν το κερί ήταν χρωματιστό, μπορεί να αφήσει και λεκέ από βαφή. Σε αυτή την περίπτωση, χρησιμοποίησε λίγο υγρό απορρυπαντικό απευθείας στο σημείο πριν το πλύσιμο.

Ο λεκές από κερί δεν σημαίνει καταστροφή. Με σωστή σειρά κινήσεων και λίγη υπομονή, το τραπεζομάντηλο επανέρχεται σαν να μη συνέβη τίποτα.

Πηγή: womenonly.skai.gr