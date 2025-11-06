MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις 11 και 12 Νοεμβρίου στην Αθηνών- Θεσσαλονίκης, λόγω άσκησης ετοιμότητας και αποχιονισμού

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στις 11 και 12 Νοεμβρίου στον αυτοκινητόδρομο Αθηνών-Θεσσαλονίκης-Ευζώνων (Α.Θ.Ε), λόγω διεξαγωγής άσκησης επιχειρησιακής ετοιμότητας και αποχιονισμού με την επωνυμία: «ΣΦΕΝΔΑΛΗ 2025».

Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθεί πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων (με εξαίρεση τα οχήματα που θα συμμετέχουν στην άσκηση) στο παρακάτω οδικό δίκτυο, περιοχής Δήμου Ωρωπού, ως εξής:

  • Από την χιλιομετρική θέση 37.200 έως χιλιομετρική θέση 38.750 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στην αριστερή και μεσαία λωρίδα κυκλοφορίας, στον κλάδο προς Λαμία, από ώρα 21.00΄ της Τρίτης 11-11-2025 έως την 03.00΄ ώρα της Τετάρτης 12-11-2025.
  • Από χιλιομετρική θέση 37.750 έως χιλιομετρική θέση 39.100 του Αυτοκινητόδρομου Α.Θ.Ε. στον κλάδο προς Λαμία, από ώρα 22.00΄ της Τρίτης 11-11-2025 έως την 02.00΄ ώρα της Τετάρτης 12-11-2025.

Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΑΣ, κατά τη διάρκεια εφαρμογής της παραπάνω κυκλοφοριακής ρύθμισης η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται, με εκτροπή αυτής, από τη βοηθητική οδό του Αυτοκινητοδρόμου Α.Θ.Ε.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων, να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στο παραπάνω οδικό δίκτυο κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 14 ώρες πριν

Ιωάννα Μαλέσκου για τα Βορίζια: Ήταν η πρώτη χρονιά που δίδαξα σαν δασκάλα – Δεν είχα ιδέα από Κρήτη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Διαμαρτυρία νοσοκομειακών γιατρών έξω από το ΥΜΑΘ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Αλέξης Τσίπρας: Διαβάζει αποσπάσματα του βιβλίου του σε στούντιο για την ηχογράφηση σε audiobook – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Τραμπ προς Μαμντάνι: Θα σέβεσαι, να είσαι ευγενικός εγώ εγκρίνω πολλά πράγματα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Παύλος Μαρινάκης: Ο Νοέμβριος θα είναι μήνας πληρωμών για τους αγρότες

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συλλήψεις για διάφορα αδικήματα – Ανάμεσά τους ένας ανήλικος