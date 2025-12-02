MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας λόγω έργων συντήρησης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ σήμερα και αύριο στην εθνική οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος του κόμβου Πέλλα, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας.

Οι ρυθμίσεις κρίθηκαν αναγκαίες λόγω τακτικών εργασιών συντήρησης του οδοστρώματος στο συγκεκριμένο σημείο. Κατά τις εργασίες, που θα πραγματοποιούνται από τις 07.00 έως τις 17.00, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διοχετεύεται μέσω της νέας εθνικής οδού Θεσσαλονίκη – Έδεσσα, από την παράκαμψη της Πελλαίας Χώρας και συγκεκριμένα μέσω των κόμβων Χαλκηδόνα και Παραλίμνη.

Οι αρχές υπενθυμίζουν στους οδηγούς ότι η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας και η προσεκτική οδήγηση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την ασφάλεια των μετακινήσεων και την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, ειδικά σε σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν αποφάσισε να αλλάξει το όνομά της μετά τον γάμο της με τον Τζέικ Μπον Τζόβι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 24 ώρες πριν

Τρόμος για ηλικιωμένη στη Θεσσαλονίκη: Γεωργιανοί προσπάθησαν να μπουν στο σπίτι της – Τους τσάκωσαν σε διπλανό μπαλκόνι

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Τραγωδία στη Λούτσα: Ο 29χρονος οδηγός παραδέχτηκε τη χρήση ναρκωτικών ουσιών

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Άρης Μουγκοπέτρος: Μπορεί αυτή η χρονιά να ήταν πολύ δύσκολη, αλλά νιώθω ευγνώμων που ζω

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Δημητρακόπουλος: Δεχόμαστε με την Ιωάννα Τούνη απειλητικά μηνύματα ότι θα μας σκοτώσουν και θα μας κάνουν κομματάκια

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φυτεύτηκαν 100 νέα δέντρα στη Νέα Παραλία – Δείτε βίντεο