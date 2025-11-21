Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την ερχόμενη εβδομάδα στον κόμβο Τούμπας της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας
Παρατείνονται και για την ερχόμενη εβδομάδα οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο 16ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Σερρών – Δράμας (κόμβος Τούμπας),λόγω εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης του οδοστρώματος.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:
“Παρατείνονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με τις οποίες κατά τις ώρες από 07.00 έως 17.00,η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται εναλλάξ με τη ρύθμιση φορητών φωτεινών σημοτοδοτών, είτε μέσω της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας (1η φάση εργασιών), είτε μέσω της δεξιάς λωρίδα κυκλοφορίας (2η φάση εργασιών) .
Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων”.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΣΥΡΙΖΑ: Ο κ. Παπασταύρου ξέχασε να πει για τη δραματική αλλαγή εις βάρος του ελληνικού Δημοσίου όσον αφορά τις έρευνες υδρογονανθράκων
- Ν. Κακλαμάνης: Καταδικάζω με θυμό και σθένος την επίθεση του Ρουβίκωνα στο γραφείο του βουλευτή της ΝΔ Στράτου Σιμόπουλου
- Κάθειρξη 8 ετών στον Παναγιώτη Ψωμιάδη για εικονικά έργα και προσλήψεις υπαλλήλων στην πρώην Νομαρχία Θεσσαλονίκης