Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Συνεχίζονται και σήμερα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος του κόμβου Πέλλας, λόγω τακτικής συντήρησης του οδοστρώματος, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, κατά τις ώρες από 07.00 έως 17.00, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (παράκαμψη Πελλαίας Χώρας), μέσω των κόμβων Χαλκηδόνας και Παραλίμνης.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.