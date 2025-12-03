MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και σήμερα στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Συνεχίζονται και σήμερα οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εθνική οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, στο ύψος του κόμβου Πέλλας, λόγω τακτικής συντήρησης του οδοστρώματος, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πέλλας.

Συγκεκριμένα, σήμερα, Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025, κατά τις ώρες από 07.00 έως 17.00, κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται στη νέα εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας (παράκαμψη Πελλαίας Χώρας), μέσω των κόμβων Χαλκηδόνας και Παραλίμνης.

Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 17 ώρες πριν

Μπλόκα αγροτών: Παραμένει κλειστό το ρεύμα προς Αθήνα στα διόδια Μαλγάρων – Ποια είναι η παρακαμπτήρια διαδρομή

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Εργασίες συντήρησης οδικού ηλεκτροφωτισμού στην 30ή Επαρχιακή Οδό αύριο από την ΠΚΜ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Έλενα Ράπτη: “Η προστασία κάθε γυναίκας είναι υπόθεση όλων μας” – Επίσκεψη στη Γραμμή Άμεσης Βοήθειας 15900 και στο Συμβουλευτικό Κέντρο Συντάγματος

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Σίσσυ Χρηστίδου: Παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία, στα δικαστήρια έχω βρεθεί μόνο για να εκπροσωπήσω τα παιδιά μου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 18 ώρες πριν

Κοντογεώργης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Σημαντικές πληρωμές μέσα στον Δεκέμβριο, απαραίτητος ο διάλογος και η τήρηση της νομιμότητας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο άτομα που εκκρεμούσε σε βάρος τους Βούλευμα Εφετών και ποινή φυλάκισης