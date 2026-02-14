Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές σε δρομολόγια του ΟΑΣΘ σε Κρήνη και Καλαμαριά – Πότε ξεκινούν

Ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει τους πολίτες ότι, στο πλαίσιο εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Πράσινων Διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς», θα εφαρμοστούν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της πόλης και στη Νέα Κρήνη.

Κόμβος οδών Χηλής – Μεταμορφώσεως – Κερασούντος

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17.02.2026 και ώρα 07:30 π.μ. και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 04.03.2026 και ώρα 15:30 μ.μ. Σημειώνεται ότι το ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Μεταμορφώσεως θα παραμείνει σε κυκλοφορία, καθώς και η δεξιά στροφή προς την οδό Κερασούντος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παρακείμενο οδικό δίκτυο θα διεξάγεται βάσει της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης, με την απαραίτητη εργοταξιακή και κατακόρυφη σήμανση.

Στο ίδιο πλαίσιο εργασιών, ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΣΘ, τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 5 και 6, ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 5

Κατά τη μετάβασή της από τη Νέα Κρήνη προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ακολουθεί τη διαδρομή:

Νικ. Πλαστήρα – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Ι. Πασσαλίδη – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Πόντου – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Καραολή και Δημητρίου – Μητροπολίτου Καλλίδου – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κερασούντος – υφιστάμενη διαδρομή.

Κατά την επιστροφή της από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τη Νέα Κρήνη θα ακολουθεί τη διαδρομή:

Θεμιστοκλή Σοφούλη – Νικ. Πλαστήρα – υφιστάμενη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 6

Κατά την επιστροφή της από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα ακολουθεί τη διαδρομή:

Πόντου – Μεταμορφώσεως – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κερασούντος – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη – Νικ. Πλαστήρα – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Χηλής – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Μακραδά – υφιστάμενη διαδρομή.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη και στην Πλατεία Ύδρας και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Σμύρνης από Ανδρούτσου έως Κουντουριώτου, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24.03.2026 και ώρα 15:30 μ.μ.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή όχληση, στο πλαίσιο ενός έργου που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.