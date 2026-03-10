Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διάρκειας θα ισχύσουν από σήμερα, Τρίτη 10 Μαρτίου στην Εθνική Οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης για να γίνουν έργα στην άσφαλτο.

Συγκεκριμένα, από σήμερα Τρίτη 10 Μαρτίου στις 07:00 έως και τη Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 στις 19:00, από το 162,5ο χλμ. έως και το 159,4ο χλμ., θα ισχύουν στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Στην πρώτη φάση θα γίνει αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά.

Στη δεύτερη φάση θα γίνει αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας και της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α), με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 19:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.