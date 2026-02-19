Κρύο: Ποια είναι η ελάχιστη θερμοκρασία που πρέπει να έχει το σπίτι για να μην αρρωσταίνουμε

Δυσβάσταχτο αποδεικνύεται για πολλές οικογένειες τον χειμώνα το ενεργειακό κόστος για την θέρμανση του σπιτιού. Ωστόσο δεν είναι απαραίτητη μόνον για να νιώθουμε άνετα, αλλά πρωτίστως για τη διαφύλαξη της υγείας μας.

Με τις ιώσεις της εποχής να καραδοκούν και τον οργανισμό να αντιδρά έντονα στο κρύο, είναι εύκολο να υπάρξουν συνέπειες όταν κάποιος ζει σε παγωμένο χώρο.

Όπως εξηγούν ειδικοί από το βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το κρύο μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο για έμφραγμα, εγκεφαλικό και λοιμώξεις του αναπνευστικού όπως η γρίπη. Μπορεί επίσης να επιδεινώσει τις πνευμονοπάθειες και τα καρδιολογικά προβλήματα.

Όταν το σπίτι είναι πολύ κρύο επειδή δεν ανάβουμε αρκετά τη θέρμανση, η καρδιά εργάζεται πιο σκληρά για να ζεστάνει το σώμα. Η συνέπεια είναι να αυξάνεται η αρτηριακή πίεση και έτσι οι καρδιαγγειακοί κίνδυνοι.

Επιπλέον, ο ψυχρός αέρας μπορεί να ερεθίσει το αναπνευστικό, εντείνοντας τα αναπνευστικά προβλήματα. Χωρίς επαρκή θέρμανση, εξ άλλου, μπορεί να νιώθετε και εντονότερους πόνους στις αρθρώσεις.

Ποια είναι όμως η θερμοκρασία κάτω από την οποία ο οργανισμός αρχίζει να κινδυνεύει; Οι κατευθυντήριες οδηγίες από το NHS, τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και την Βρετανική Αρχή Ασφαλείας της Υγείας (UKHSA) συνηγορούν πως το ελάχιστο όριο είναι οι 18 βαθμοί Κελσίου.

«Στις χώρες με εύκρατο ή ψυχρότερο κλίμα, οι 18 βαθμοί Κελσίου ​​έχουν προταθεί ως μια ασφαλής και ισορροπημένη θερμοκρασία εσωτερικού χώρου για την προστασία της υγείας του γενικού πληθυσμού κατά τις κρύες εποχές», αναφέρει ο ΠΟΥ.

Μαζί του συμφωνεί η UKHSA. «Το σπίτι ή έστω τα δωμάτιά του που χρησιμοποιούνται περισσότερο πρέπει να θερμαίνονται στους τουλάχιστον 18 βαθμούς Κελσίου», τονίζει. Όπως εξηγεί, αυτή είναι η θερμοκρασία στην οποία αρχίζει να αυξάνεται η πηκτικότητα του αίματος, γεγονός επιζήμιο για την υγεία.

Ποιοι χρειάζονται υψηλότερες θερμοκρασίες

Η θέρμανση, όμως, πρέπει να είναι υψηλότερη όταν στο σπίτι κατοικούν άνθρωποι με ιδιαίτερη ευαισθησία στο κρύο. Σύμφωνα με το NHS στις ομάδες υψηλού κινδύνου ανήκουν:

Όσοι έχουν ηλικία 65 ετών και άνω

Οι πάσχοντες από υποκείμενα προβλήματα υγείας (π.χ. καρδιολογικά, αναπνευστικά, ψυχικής υγείας)

Τα παιδιά, ιδίως τα μικρά (κάτω των 5 ετών)

Οι έγκυοι

Όσοι δεν μπορούν να βγουν από το σπίτι τους ή έχουν μειωμένη κινητικότητα

Αυτές οι ευπαθείς ομάδες μπορεί να χρειάζονται θέρμανση που φθάνει ακόμα και στους 23 βαθμούς Κελσίου. Ο οργανισμός Δημοσίας Υγείας της Ουαλίας (Public Health Wales) συνιστά στα νοικοκυριά με ευάλωτους ενοίκους να έχουν για 16 ώρες το 24ωρο τον θερμοστάτη:

Στους 23 βαθμούς Κελσίου στο δωμάτιο όπου περνούν τις περισσότερες ώρες του 24ωρου

Στους 18 βαθμούς Κελσίου στα υπόλοιπα δωμάτια

