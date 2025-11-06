MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ

|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η κλήρωση 2985 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

Ρονάλντο: Αυτός είναι ο λόγος που δεν πήγα στην κηδεία το Ντιόγκο Ζότα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 15 ώρες πριν

Βορίζια: Τον δεύτερο ελεύθερο σκοπευτή, που “προδόθηκε” στο βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή του μακελειού αναζητά η ΕΛΑΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Άρης Καμπανός για το νέο οπαδικό επεισόδιο στη Χαλκίδα: Κάτι δεν πάει καλά στην κοινωνία μας

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 53 λεπτά πριν

Βόνιτσα: Υπάλληλος καθαριότητας έπεσε από απορριμματοφόρο – Δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ Ιωαννίνων

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

ΑΠΘ: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο της αθλητικής επιστημονικής έρευνας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Καραχάλιος: Δύο φορές έκανε πίσω για το κόμμα η Καρυστιανού – Έχει πίεση από τον κόσμο που κατεβαίνει στις πλατείες