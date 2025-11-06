Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 2.300.000 ευρώ
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Πέμπτης (6/11) η κλήρωση 2985 του Τζόκερ που μοιράζει στην πρώτη κατηγορία τουλάχιστον 2.300.000 ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί της αποψινής κλήρωσης είναι οι εξής: 25, 33, 36, 38, 41 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
