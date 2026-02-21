MENOY

Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

THESTIVAL TEAM

Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ.


Οι τυχεροί αριθμοί είναι 18, 8, 6, 45, 23, 39.

ΛΟΤΤΟ

