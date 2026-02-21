ΧΡΗΣΤΙΚΑ Κλήρωση ΛΟΤΤΟ: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί 21/02/2026 23:56 | THESTIVAL TEAMΟλοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του ΛΟΤΤΟ. Οι τυχεροί αριθμοί είναι 18, 8, 6, 45, 23, 39. ΛΟΤΤΟ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ποια είναι η καλύτερη ώρα μέσα στη μέρα για να φας πρωτεΐνη; Ποια 3 ζώδια θα δουν ένα όνειρό τους να βγαίνει αληθινό την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου Οι φωτογραφίες της Ρίας Ελληνίδου με μαγιό από την Ταϊλάνδη Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.