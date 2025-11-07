MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 175 είναι οι εξής: 13, 19, 22, 35, 40 και 2, 8.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Αυγενάκης: Η Κρήτη δεν είναι πρωταθλήτρια στις παράνομες επιδοτήσεις, να σταματήσει η στοχοποίηση

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Τα “γύρισε” ο Σούντγκρεν για το Βόλος-Πανσερραϊκός: “Εκφράστηκα ανακριβώς, δημιούργησα λανθασμένες εντυπώσεις”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

ΟΗΕ: Το 2025 αναμένεται να είναι η 2η ή η 3η πιο θερμή χρονιά που έχει καταγραφεί ποτέ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 42 λεπτά πριν

Πιερρακάκης για φορολογικό νομοσχέδιο: Αφορά όλους τους πολίτες και δίνει αναπτυξιακή ώθηση στη χώρα

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Γιάννης Αντετοκούνμπο: “Στόχος μου είναι να παίξω 20 χρόνια στο ΝΒΑ. Αλλιώς… Κίνα ή Εuroleague”

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Σουηδία: Σε πάνω από 17.000 εκτιμά η αστυνομία τα ενεργά μέλη δικτύων οργανωμένου εγκλήματος