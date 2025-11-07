Κλήρωση Eurojackpot: Τα αποτελέσματα και οι αριθμοί που κερδίζουν
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Πραγματοποιήθηκε σήμερα, Παρασκευή 9 Νοεμβρίου, η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot, το οποίο στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 53 εκατομμυρίων ευρώ.
Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 175 είναι οι εξής: 13, 19, 22, 35, 40 και 2, 8.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Άγριο έγκλημα στη Βρετανία: 68χρονος έσφαξε την πρώην συζυγό του με 19 μαχαιριές πάνω από τον τάφο του αυτόχειρα γιου τους
- Ποτάμι σκουπιδιών στο Άστρος Κυνουρίας – Τόνοι απορριμμάτων πέφτουν στη θάλασσα
- ΗΠΑ: Ακυρώθηκαν δεκάδες πτήσεις από την έλλειψη ελεγκτών – “Παραλύουν” τα αεροδρόμια λόγω του shutdown