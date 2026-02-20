Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 52.000.000 ευρώ

Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot, που στην πρώτη κατηγορία μοιράζει το ποσό των 52 εκατομμυρίων ευρώ.

Οι τυχεροί αριθμοί, που ανέδειξε η κληρωτίδα της αποψινής κλήρωσης του Eurojackpot με αριθμό 205 είναι οι εξής: 11, 17, 23, 36, 40 και 5, 6.