Κλήρωση Eurojackpot: Οι τυχεροί αριθμοί
THESTIVAL TEAM
Ολοκληρώθηκε η αποψινή κλήρωση του Eurojackpot.
Οι τυχεροί αριθμοί που κληρώθηκαν είναι:
1,21,44,45,46 και αριθμοί jackpot 2&7.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ουκρανία: Το 30% των σχολείων στο Κίεβο χωρίς θέρμανση, σύμφωνα με τη δημοτική αρχή
- Κωνσταντοπούλου: Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ είναι απαράδεκτη, ντροπιαστική και αποκαλυπτική της ενοχής της
- Δεν κρεμάστηκε ο Τζέφρι Έπσταϊν, αλλά στραγγαλίστηκε – Τι υποστηρίζει γιατρός που παρέστη στη νεκροψία του χρηματιστή