Κλειστοί έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης το Σάββατο λόγω της συγκέντρωσης για τα Τέμπη

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Έξι σταθμοί του μετρό Θεσσαλονίκης θα παραμείνουν κλειστοί το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου λόγω της συγκέντρωσης που θα πραγματοποιηθεί στο άγαλμα Βενιζέλου, για τα τρία χρόνια από το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών.

Σύμφωνα με ενημέρωση της εταιρείας, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, στις 10:00 π.μ. θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία των σταθμών «Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός», «Δημοκρατίας», «Βενιζέλου», «Αγίας Σοφίας», «Σιντριβάνι» και «Πανεπιστήμιο», οι οποίοι θα παραμείνουν κλειστοί.

Καθυστερήσεις ή περιορισμοί στα δρομολόγια λόγω απεργίας της ΠΟΣ

Επίσης, όπως αναφέρουν στην ανακοίνωση, στις 28 Φεβρουαρίου, λόγω της απεργιακής κινητοποίησης που έχει προκηρύξει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ), ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στα δρομολόγια ή περιορισμοί στη λειτουργία της Γραμμής.

Θα ακολουθήσουν νεότερες ανακοινώσεις για την ενημέρωση του κοινού.

Μετρό Θεσσαλονίκης

