Κλειστή η Εθνική Οδός Κοζάνης Λάρισας λόγω κατολίσθησης

Κλειστή είναι σήμερα Παρασκευή η Εθνική Οδός Κοζάνης – Λάρισας, περίπου 2-3 χιλιόμετρα πριν από το τέλος των ορίων του Νομού Κοζάνης, εξαιτίας κατολίσθησης.

Στο σημείο παρενέβησαν συνεργεία της Περιφέρειας Λάρισας, ενώ στο σημείο μετέβησαν αργότερα και τα αρμόδια στελέχη της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας.

Η κατολίσθηση, σε συνδυασμό με το σαθρό έδαφος και τα έντονα καιρικά φαινόμενα, καθιστά το οδόστρωμα μη ασφαλές, με αποτέλεσμα ο δρόμος να παραμείνει κλειστός μέχρι να υποχωρήσουν τα καιρικά φαινόμενα, πιθανότατα και την Κυριακή.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.:

“Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνεται, ότι έχει διακοπεί για λόγους ασφαλείας η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Λάρισας από το 45ο χ/μ (Διασταύρωση Λιβαδερού) μέχρι το 51ο χ/μ (όρια με Δ.Α. Λάρισας), από την 13:00΄ ώρα της 21-11-2025 μέχρι πλήρους αποκαταστάσεως των ομαλών συνθηκών κυκλοφορίας, συνεπεία των έντονων βροχοπτώσεων και της κατολίσθησης βράχων και λοιπών αδρανών υλικών στο οδόστρωμα.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εκτρέπεται και θα διεξάγεται ως ακολούθως:

Α) Για οχήματα μέχρι 3,5 τόνων:

• Μέσω της Επ. Ο. Μεταξά-Λιβαδερού (Διασταύρωση Λιβαδερού – Τοπική Κοινότητα Λιβαδερού – Τοπική Κοινότητα Άκρης Δ. Ελασσόνας – Τοπική Κοινότητα Λουτρού Δ. Ελασσόνας – Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

• Μέσω της Επ. Ο. Σερβίων – Ελάτης (Διασταύρωση Προσηλίου – Τοπική Κοινότητα Ελάτης – Τοπική Κοινότητα Παλιουριάς Δεσκάτης – Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

Β) Για οχήματα άνω των 3,5 τόνων και λεωφορείων:

• Μέσω της Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας (Α/Κ Αν. Γρεβενών της Εγνατίας οδού -Ε.Ο. Γρεβενών – Λάρισας).

• Μέσω Π.Α.Θ.Ε. – Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου (Εγνατία Οδό – Α/Κ Κλειδίου – Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου).

Μετά από απόφαση των Διευθυντών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας, εξαιτίας εκδήλωσης δυσμενών καιρικών φαινομένων, ανακοινώνεται:

• ο υποχρεωτικός εφοδιασμός των αυτοκινήτων όλων των κατηγοριών με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα ανάλογα αντιολισθητικά μέσα, εφόσον τα οχήματα αυτά δεν φέρουν ειδικά ελαστικά (χιονολάστιχα), για το σύνολο των οδικών δικτύων των Π.Ε. Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας.

Σημειώνεται ότι στην ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. « hellenicpolice.gr », υπάρχει ειδικό μπάνερ με συνεχή ενημέρωση για τα καιρικά φαινόμενα – διακοπές κυκλοφορίας – χρήση αντιολισθητικών αλυσίδων σε όλη την επικράτεια, καθώς και συμβουλές οδικής ασφάλειας”.