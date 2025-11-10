Κλείνει από σήμερα τμήμα της ΕΟ Αθηνών – Θεσσαλονίκης στην Πιερία – Δείτε αναλυτικά τι ισχύει

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν ισχύ έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε η Ελληνική Αστυνομία, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Πιερίας, θα πραγματοποιηθούν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε τμήμα της εθνικής οδού Αθηνών – Θεσσαλονίκης, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης σε σήραγγες του αυτοκινητόδρομου.

Συγκεκριμένα, από Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 έως την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 και κατά τις ώρες από 08.00 έως 20.00, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων, από τον ανισόπεδο κόμβο Λεπτοκαρυάς έως τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού του αυτοκινητόδρομου και στις δύο κατευθύνσεις (προς Αθήνα και προς Θεσσαλονίκη).

Επιπλέον θα ισχύουν και οι εξής κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

το χρονικό διάστημα από ώρα 20.00 της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου 2025 έως ώρα 08.00 της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 , θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού έως τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα του αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και

έως , θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο έως τον ανισόπεδο κόμβο του αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς και το χρονικό διάστημα από ώρα 20.00 της Τρίτης 11 Νοεμβρίου 2025 έως ώρα 08.00 της Παρασκευής 14 Νοεμβρίου 2025, θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων από τον ανισόπεδο κόμβο Πλαταμώνα έως τον ανισόπεδο κόμβο Ευαγγελισμού του αυτοκινητόδρομου, στην κατεύθυνση προς Αθήνα.

Επειδή οι ημερομηνίες εφαρμογής των αποκλεισμών είναι κοινές και το αποκλειόμενο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Πλαταμώνα περιέχεται στο τμήμα Α/Κ Ευαγγελισμού – Α/Κ Λεπτοκαρυάς, προς διευκόλυνση παρατίθενται παρακάτω συνοπτικά οι ώρες αποκλεισμού και τα αντίστοιχα αποκλειόμενα τμήματα, χρονολογικά αλλά και σε πίνακα:

Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 πρωί : αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις

: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα : απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Πλαταμώνας – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Ευαγγελισμός προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Ευαγγελισμός – Πλαταμώνας προς Θεσσαλονίκη).

: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Πλαταμώνας – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Ευαγγελισμός προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Ευαγγελισμός – Πλαταμώνας προς Θεσσαλονίκη). Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 πρωί : αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις. Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα : απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα).

: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα). Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 πρωί : αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις. Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα : απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα).

: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα). Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 πρωί : αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις. Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα : απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα).

: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά προς Θεσσαλονίκη και Λεπτοκαρυά – Πλαταμώνας προς Αθήνα (θα παραμείνει αποκλεισμένο το τμήμα Πλαταμώνας – Ευαγγελισμός προς Αθήνα). Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 πρωί : αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις.

: αποκλεισμός τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις. Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025 απόγευμα: απόδοση σε κυκλοφορία τμήματος Ευαγγελισμός – Λεπτοκαρυά και στις δύο κατευθύνσεις (ολοκλήρωση εργασιών).

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από την παλαιά εθνική οδό Ευαγγελισμού – Λεπτοκαρυάς.

“Η σωστή οδική συμπεριφορά των οδηγών και η τήρηση των κανόνων οδικής κυκλοφορίας είναι βασικές προϋποθέσεις τόσο για την ασφαλή μετακίνηση, όσο και για την αποφυγή των τροχαίων ατυχημάτων”, σημειώνει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.