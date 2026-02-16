Καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι: Γιατί δεν συνιστάται στο υπνοδωμάτιο

Η τοποθέτηση ενός καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι δεν αποτελεί απαγορευτικό κανόνα. Άλλωστε το βλέπουμε σε πολλά υπνοδωμάτια. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι για τους οποίους οι ειδικοί δεν τη συνιστούν ως πρώτη επιλογή.

Γιατί τίθεται θέμα με τον καθρέφτη απέναντι από το κρεβάτι

Η συζήτηση δεν αφορά το σωστό ή το λάθος, αλλά την άνεση και την αίσθηση του χώρου.

Θέμα οπτικής ηρεμίας

Το υπνοδωμάτιο είναι χώρος ξεκούρασης. Ένας μεγάλος καθρέφτης που αντανακλά συνεχώς το κρεβάτι μπορεί, σε κάποιους ανθρώπους, να δημιουργεί αίσθηση οπτικής έντασης. Όχι επειδή «συμβαίνει κάτι», αλλά επειδή ο χώρος δεν ξεκουράζει το βλέμμα με τον ίδιο τρόπο.



Θέμα συνήθειας και προσωπικής άνεσης

Υπάρχουν άνθρωποι που δεν ενοχλούνται καθόλου από την αντανάκλαση, και άλλοι που δηλώνουν ότι δεν αισθάνονται άνετα, ειδικά τη νύχτα ή σε χαμηλό φωτισμό. Αυτή η διαφορά δεν έχει κανέναν «κανόνα» από πίσω της. Είναι καθαρά θέμα αίσθησης.

Και τι γίνεται με τη ντουλάπα που είναι απέναντι από το κρεβάτι

Στα περισσότερα υπνοδωμάτια, η ντουλάπα βρίσκεται απέναντι από το κρεβάτι επειδή δεν υπάρχει άλλη λύση. Αυτό σημαίνει ότι, αν η ντουλάπα έχει καθρέφτη, τότε ο καθρέφτης θα είναι απέναντι από το κρεβάτι.

Αυτό δεν αποτελεί λάθος, δεν χρειάζεται διόρθωση και δεν σημαίνει ότι ο χώρος έχει σχεδιαστεί λανθασμένα. Είναι μια απολύτως ρεαλιστική και λειτουργική επιλογή που προκύπτει από τους περιορισμούς του χώρου.

Πότε έχει νόημα να το σκεφτείτε λίγο παραπάνω

Ο μόνος λόγος να ασχοληθεί κάποιος με το θέμα είναι αν:

ο καθρέφτης σας ενοχλεί προσωπικά

νιώθετε ότι ο χώρος δεν σας χαλαρώνει

ο καθρέφτης είναι υπερβολικά μεγάλος και κυριαρχεί οπτικά

Αν τίποτα από αυτά δεν ισχύει, δεν υπάρχει κανένας λόγος αλλαγής.

Τι μπορείτε να κάνετε αν σας ενοχλεί

Όχι δραστικές λύσεις, όχι αλλαγές πανικού. Απλά, πρακτικά πράγματα:

πιο ήπιος φωτισμός στο υπνοδωμάτιο

αποφυγή φωτιστικών που αντανακλώνται έντονα στον καθρέφτη

αν υπάρχει δυνατότητα, κάλυψη του καθρέφτη τη νύχτα

Όλα αυτά γίνονται μόνο αν υπάρχει πραγματική ενόχληση.

Ο καθρέφτης απέναντι από το κρεβάτι δεν είναι λάθος, δεν απαγορεύεται και δεν «χαλάει» το υπνοδωμάτιο. Είναι μια πολύ συνηθισμένη διάταξη που προκύπτει από την πραγματική ζωή των σπιτιών.

Η μόνη ουσιαστική ερώτηση είναι αν εσείς αισθάνεστε άνετα στον χώρο σας. Αν ναι, τότε ο καθρέφτης βρίσκεται ακριβώς εκεί που πρέπει.

Πηγή: spirossoulis.com