Καθαρισμός μπάνιου με 1 φυσικό υλικό: Το απλό κόλπο από ειδικό

Ξεχάστε τα ακριβά απορρυπαντικά και τα σκληρά χημικά. Ένας ειδικός στον καθαρισμό αποκαλύπτει πώς ένα φυσικό υλικό από την κουζίνα σας μπορεί να μεταμορφώσει το μπάνιο σας, κάνοντας τις βρύσες και τα τζάμια να λάμπουν με ελάχιστο κόστος.

Ο καθαρισμός του μπάνιου είναι μια από τις δουλειές του σπιτιού που οι περισσότεροι προσπαθούν να αποφύγουν. Δεν απαιτεί μόνο χρόνο και κόπο, αλλά μπορεί να αποδειχθεί και αρκετά δαπανηρή διαδικασία λόγω των ακριβών απορρυπαντικών. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απαραίτητο.

Ο Nigel Bearman, ειδικός στον καθαρισμό και διευθυντής της Daily Poppins, δήλωσε: «Καθώς οι μέρες μεγαλώνουν και ο κόσμος αρχίζει να καταπιάνεται με δουλειές που ανέβαλλε όλο τον χειμώνα, πολλά νοικοκυριά αναζητούν απλές και οικονομικές λύσεις καθαρισμού».

Η δύναμη του τσαγιού στο μπάνιο

Σύμφωνα με τον Nigel, ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού μπορεί να αντικαταστήσει πολλά καθαριστικά προϊόντα μπάνιου, μειώνοντας τα έξοδα και τη χρήση χημικών με μια απλή κίνηση. «Ο κόσμος ξοδεύει μικρές περιουσίες σε εξειδικευμένα σπρέι, ενώ έχει ήδη κάτι εξίσου αποτελεσματικό στο σπίτι του», αναφέρει. «Ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού μπορεί να μην φαίνεται πολύτιμο, αλλά είναι γεμάτο με φυσικές ενώσεις που διασπούν τη βρωμιά».

Ο ειδικός υποστηρίζει ότι με ένα φακελάκι τσαγιού μπορείτε να καθαρίσετε:

την καμπίνα του ντους

τις βρύσες

τους νιπτήρες

ακόμα και τις επιφάνειες της τουαλέτας

Το αποτέλεσμα; Επιφάνειες που λάμπουν από καθαριότητα χωρίς θαμπάδες ή υπολείμματα.

Πώς να καθαρίσετε το μπάνιο με φακελάκια τσαγιού

Ο Nigel συμβουλεύει: «Μόλις τελειώσετε το ρόφημά σας, μην πετάξετε το φακελάκι. Αφήστε το να κρυώσει ελαφρώς και χρησιμοποιήστε το ενώ είναι ακόμα νωπό για να σκουπίσετε τις γυάλινες, χρωμέ και κεραμικές επιφάνειες. Ολοκληρώστε τη διαδικασία με ένα πανί με μικροΐνες και θα δείτε τη διαφορά αμέσως».

Γιατί είναι τόσο αποτελεσματικό το τσάι στον καθαρισμό

Το τσάι περιέχει φυσικά τανίνες, φυτικές ενώσεις με ήπιες αντιβακτηριδιακές ιδιότητες που διαλύουν τα λίπη. Αυτές οι τανίνες βοηθούν στην απομάκρυνση της βρωμιάς, των υπολειμμάτων σαπουνιού και των λιπαρών λεκέδων, καθιστώντας τες ιδιαίτερα αποτελεσματικές για τις επιφάνειες του μπάνιου.

«Οι τανίνες δεσμεύουν το λίπος και το απομακρύνουν από τις επιφάνειες», εξηγεί ο ειδικός. «Γι’ αυτό τα φακελάκια τσαγιού λειτουργούν τόσο καλά στις καμπίνες του ντους και τις βρύσες, περιοχές όπου τα άλατα και τα κατάλοιπα συσσωρεύονται γρήγορα».

Πρόσθεσε επίσης ότι, σε αντίθεση με πολλά χημικά καθαριστικά, τα φύλλα τσαγιού δεν αφήνουν κολλώδη υπολείμματα που προσελκύουν περισσότερη σκόνη, βοηθώντας τις επιφάνειες να παραμένουν καθαρές για περισσότερο χρόνο. «Είναι ένα από εκείνα τα σπάνια κόλπα καθαρισμού που είναι οικονομικά, ήπια και πραγματικά αποτελεσματικά. Και επειδή επαναχρησιμοποιείτε κάτι που κανονικά θα πετούσατε, είναι καλύτερο για το περιβάλλον».

Φακελάκια τσαγιού: Άλλοι τρόποι χρήσης τους στο σπίτι

Ο Nigel μοιράστηκε μερικές ακόμα έξυπνες χρήσεις για το τσάι μέσα στο σπίτι:

Για να εξαφανίσετε τα λίπη από τα τηγάνια

Αν έχετε επίμονα λίπη κολλημένα σε κατσαρόλες ή ταψιά, προτείνει να ρίξετε μερικά χρησιμοποιημένα φακελάκια τσαγιού σε ζεστό νερό και να τα αφήσετε να μουλιάσουν για λίγες ώρες. Οι τανίνες βοηθούν να μαλακώσουν τα καμένα υπολείμματα, κάνοντας το πλύσιμο των πιάτων πολύ πιο εύκολο.

Ως φυσικό αποσμητικό για τα παπούτσια

Σύμφωνα με τον Nigel, τα στεγνά, χρησιμοποιημένα φακελάκια τσαγιού είναι εξαιρετικά στην απορρόφηση των οσμών. Τοποθετήστε ένα σε κάθε παπούτσι κατά τη διάρκεια της νύχτας και θα βοηθήσουν στην εξουδετέρωση των δυσάρεστων οσμών μέχρι το πρωί.

Για να ανανεώσετε τα ξύλινα έπιπλα

Συμβουλεύει να βουτήξετε ένα χρησιμοποιημένο φακελάκι τσαγιού σε μια κούπα με ζεστό νερό και να το αφήσετε να κρυώσει. Βρέξτε ένα πανί με μικροΐνες στο τσάι, στύψτε το καλά και σκουπίστε τα ξύλινα έπιπλα. Οι τανίνες βοηθούν στην απομάκρυνση της σκόνης, ενώ ταυτόχρονα ενισχύουν το φυσικό χρώμα του ξύλου.

Πηγή: enikos.gr