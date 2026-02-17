MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Καλαμαριά: Αλλαγές στα δρομολόγια του ΟΑΣΘ από σήμερα λόγω εργασιών – Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

|
THESTIVAL TEAM

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα εφαρμοστούν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και στη Νέα Κρήνη, στο πλαίσιο εκτέλεσης εργασιών του έργου «Αναπλάσεις Πράσινων Διαδρομών στο Δήμο Καλαμαριάς», σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου Καλαμαριάς.

Κόμβος οδών Χηλής – Μεταμορφώσεως – Κερασούντος

Οι εργασίες θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17.02.2026 και ώρα 07:30 π.μ. και θα ολοκληρωθούν την Τετάρτη 04.03.2026 και ώρα 15:30 μ.μ. Σημειώνεται ότι το ρεύμα κυκλοφορίας της οδού Μεταμορφώσεως θα παραμείνει σε κυκλοφορία, καθώς και η δεξιά στροφή προς την οδό Κερασούντος.

Η κυκλοφορία των οχημάτων στο παρακείμενο οδικό δίκτυο θα διεξάγεται βάσει της εγκεκριμένης κυκλοφοριακής μελέτης, με την απαραίτητη εργοταξιακή και κατακόρυφη σήμανση.

Στο ίδιο πλαίσιο εργασιών, ο Δήμος Καλαμαριάς ενημερώνει ότι σύμφωνα με απόφαση του ΟΑΣΘ, τροποποιούνται προσωρινά οι διαδρομές των λεωφορειακών γραμμών 5 και 6, ως εξής:

Λεωφορειακή γραμμή 5

Κατά τη μετάβασή της από τη Νέα Κρήνη προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης θα ακολουθεί τη διαδρομή:
Νικ. Πλαστήρα – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Ι. Πασσαλίδη – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Πόντου – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Καραολή και Δημητρίου – Μητροπολίτου Καλλίδου – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κερασούντος – υφιστάμενη διαδρομή.

Κατά την επιστροφή της από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς τη Νέα Κρήνη θα ακολουθεί τη διαδρομή:
Θεμιστοκλή Σοφούλη – Νικ. Πλαστήρα – υφιστάμενη διαδρομή.

Λεωφορειακή γραμμή 6

Κατά την επιστροφή της από το κέντρο της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά θα ακολουθεί τη διαδρομή:
Πόντου – Μεταμορφώσεως – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Κερασούντος – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη – Νικ. Πλαστήρα – αριστερόστροφος ελιγμός στην οδό Χηλής – δεξιόστροφος ελιγμός στην οδό Μακραδά – υφιστάμενη διαδρομή.

Επιπλέον, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε εξέλιξη και στην Πλατεία Ύδρας και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Σμύρνης από Ανδρούτσου έως Κουντουριώτου, με τις εργασίες να αναμένεται να ολοκληρωθούν την Τρίτη 24.03.2026 και ώρα 15:30 μ.μ.

Ο Δήμος Καλαμαριάς ζητά την κατανόηση και τη συνεργασία των πολιτών για την προσωρινή όχληση, στο πλαίσιο ενός έργου που στοχεύει στη βελτίωση της καθημερινότητας στην πόλη.

Θεσσαλονίκη Καλαμαριά ΟΑΣΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 23 ώρες πριν

Απολογείται σήμερα στην Κρήτη ο 37χρονος που σκότωσε με μαχαίρι 40χρονο για λόγους ερωτικής αντιζηλίας

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Η παρακάμερα του ΠΑΟΚ στο ντέρμπι με την ΑΕΚ και οι αντιδράσεις του πάγκου – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Θ. Κοντογεώργης για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα είναι πλέον ενεργειακός κόμβος για την Ευρώπη

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Κατέβηκαν από το eBay οι φωτογραφίες από τις εκτελέσεις κομμουνιστών στην Καισαριανή

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 20 ώρες πριν

Ο Χάρης Θεοχάρης θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στο Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γάζα

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε ο πρώτος από τις φωτογραφίες με τους 200 εκτελεσθέντες της Καισαριανής – Σε ποιον αξιωματικό των Ναζί τις αποδίδουν