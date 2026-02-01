Κ. Μακεδονία: Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες και που έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχοπτώσεων
Απαραίτητες είναι σήμερα οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χιονόπτωσης. Επίσης, σε περιοχές της Ημαθίας και της Χαλκιδικής έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονων βροχοπτώσεων.
Συγκεκριμένα, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,
▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,
▪️στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και
▪️στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων
Πέλλα
▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.
Πιερία
▪️από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου
Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης
Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:
Ημαθία
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.
Χαλκιδική
▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.
