MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Κ. Μακεδονία: Σε ποια σημεία χρειάζονται αλυσίδες και που έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω βροχοπτώσεων

Φωτογραφία Αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Απαραίτητες είναι σήμερα οι αντιολισθητικές αλυσίδες σε σημεία του οδικού δικτύου της Κεντρικής Μακεδονίας, λόγω χιονόπτωσης. Επίσης, σε περιοχές της Ημαθίας και της Χαλκιδικής έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονων βροχοπτώσεων.

Συγκεκριμένα, απαραίτητες είναι οι αντιολισθητικές αλυσίδες στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️από το 91 έως το 97 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης – Κοζάνης,
▪️από το 18 έως το 26 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Βέροιας – Σελίου,
▪️στην επαρχιακή οδό Νάουσας – Σελίου από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο Σελίου και
▪️στη δημοτική οδό Νάουσας – 3/5 Πηγαδίων από το 7 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο 3/5 Πηγαδίων

Πέλλα

▪️στη Δημοτική Ενότητα Άρνισσας από το 8 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ” και
▪️στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς από το 15 χιλιόμετρο έως το χιονοδρομικό κέντρο “ΒΟΡΑΣ”.

Πιερία

▪️από το 4 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ελατοχωρίου – Χιονοδρομικού κέντρου Ελατοχωρίου

Πού έχει διακοπεί η κυκλοφορία λόγω έντονης βροχόπτωσης

Λόγω έντονης βροχόπτωσης, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής οδικά σημεία:

Ημαθία

▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Βέροιας – Λαζοχωρίου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό μεταξύ Μακροχωρίου – Ταγαροχωρίου.

Χαλκιδική

▪️στο 1 χιλιόμετρο της δημοτικής οδού που συνδέει το 7,5 χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ν. Μουδανιών – Σιθωνίας με το δημοτικό διαμέρισμα Ολύνθου και
▪️σε ιρλανδική διάβαση στη δημοτική οδό της Τοπικής Κοινότητας Ολυμπιάδος.

Αντιολισθητικές αλυσίδες Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 3 ώρες πριν

“Βιολάντα”: Αυξημένα μέτρα ασφαλείας των Πυροσβεστών υπό το ενδεχόμενο κρυμμένου υγραερίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 2 Φεβρουαρίου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 56 λεπτά πριν

Χανιά: Δηλητηριάστηκαν εργαζόμενοι στην καθαριότητα μετά από ρίψη χημικών σε κάδο, μηνυτήρια αναφορά από τον Δήμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε ο δρόμος Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου

ΚΑΙΡΟΣ 22 ώρες πριν

Χιονίζει στα ορεινά της Χαλκιδικής – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Διάγγελμα Κυριάκου Μητσοτάκη για τη συνταγματική αναθεώρηση: Είναι καιρός να τολμήσουμε μεγάλες τομές