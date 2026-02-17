MENOY

Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε τμήμα της Εγνατία Οδός στην Ημαθία, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει υπέρβαρα και ογκώδη φορτία (τμήματα ανεμογεννήτριας).

Ειδικότερα, την Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου 2026 και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, θα εφαρμοστεί περιορισμός ταχύτητας (βραδυπορία) για όλα τα οχήματα, καθώς και απαγόρευση προσπέρασης του συγκεκριμένου συρμού.

Τα μέτρα θα ισχύσουν κατά τις ώρες 04:15 έως 06:15 περίπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κοζάνη και συγκεκριμένα:

  • από το 278ο έως το 276ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου,
  • από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της μεταφοράς και να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα.

