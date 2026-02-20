MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Ημαθία: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα στην Εγνατία Οδό λόγω μεταφοράς τμημάτων ανεμογεννήτριας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ σε τμήμα της Εγνατία Οδός στην Ημαθία, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνση Αστυνομίας Ημαθίας, λόγω διέλευσης συρμού υπερμεγέθους φορτηγού που μεταφέρει υπέρβαρα και ογκώδη φορτία (τμήματα ανεμογεννήτριας).

Ειδικότερα, και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, θα εφαρμοστεί περιορισμός ταχύτητας (βραδυπορία) για όλα τα οχήματα, καθώς και απαγόρευση προσπέρασης του συγκεκριμένου συρμού.

Τα μέτρα θα ισχύσουν κατά τις ώρες 04:15 έως 06:15 περίπου, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Κοζάνη και συγκεκριμένα:

  • από το 278ο έως το 276ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου,
  • από τον ανισόπεδο κόμβο Βέροιας έως τον ανισόπεδο κόμβο Πολυμύλου.

Οι οδηγοί καλούνται να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή, να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων και να τηρούν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της μεταφοράς και να αποφευχθούν τροχαία ατυχήματα.

Ημαθία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 17 ώρες πριν

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Ποσό 8 εκατ. ευρώ φέρεται να απέκρυψε ο Μ. Χιλετζάκης – Τι εντόπισε η Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Συνάντηση Δένδια με αντιπροσωπεία του Κογκρέσου των ΗΠΑ την Παρασκευή

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Κουσουλός κατά Κοκλώνη: Μου χρωστάει 20.000 ευρώ από πρόπερσι – Δεν θα του χαριστώ

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 10 ώρες πριν

Στη Θεσσαλονίκη για 7 μέρες η Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 32 “καμπάνες” για μη χρήση κράνους από οδηγούς και επιβάτες δικύκλων την περασμένη εβδομάδα

ΣΙΝΕΜΑ 14 ώρες πριν

Εγκατέστησαν σύστημα για τεχνητή βροχή στο λιμάνι της Ύδρας για την ταινία του Μπραντ Πιτ