Η ΔΥΠΑ φέρνει ξανά στη Θεσσαλονίκη το JobReady – Δωρεάν εργαστήρια για την ένταξη όλων στην αγορά εργασίας

Φωτογραφία: Freepik
THESTIVAL TEAM

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, από τις 10:00 έως τις 18:00, στο ξενοδοχείο Electra Palace Thessaloniki (Αριστοτέλους 9, Τ.Κ. 54624), η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) διοργανώνει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη την εκδήλωση JobReady by DYPA, μια ολοκληρωμένη δράση ενδυνάμωσης και προετοιμασίας για την αγορά εργασίας.

Περισσότερα από 20 θεματικά εργαστήρια τεχνικών αναζήτησης εργασίας και προετοιμασίας για ένταξη στην αγορά, με εισηγητές εξειδικευμένους συμβούλους της ΔΥΠΑ, στελέχη επιχειρήσεων από τμήματα ανθρώπινου δυναμικού (HR), επαγγελματίες συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και επιχειρηματίες που μοιράζονται την εμπειρία τους.

Τα «Job Ready by DYPA» δίνουν την ευκαιρία σε όσους συμμετέχουν να ενδυναμώσουν τις τεχνικές αναζήτησης εργασίας, να ενισχύσουν τις επαγγελματικές και οριζόντιες δεξιότητές τους (soft skills), να κατανοήσουν τις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και να βελτιώσουν το βιογραφικό τους, ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένοι για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν για όλους. Η δήλωση συμμετοχής θα είναι διαθέσιμη μέσω της πλατφόρμας Eventora.

Γιατί να λάβεις μέρος

  • Μάθε από ανθρώπους της αγοράς και εξειδικευμένα στελέχη που προσλαμβάνουν
  • Δημιούργησε ένα ανταγωνιστικό βιογραφικό
  • Αντιμετώπισε με αυτοπεποίθηση τη συνέντευξη
  • Παρουσίασε αποτελεσματικά την επαγγελματική σου ιστορία
  • Ανάδειξε τις δεξιότητές σου – hard και soft skills
  • Χτίσε τη ψηφιακή σου παρουσία στο LinkedIn
  • Εμπνεύσου από ιστορίες ανέργων που έγιναν επιχειρηματίες
  • Ανάπτυξε τις επιχειρηματικές σου δεξιότητες με τη βοήθεια έμπειρων στελεχών
  • Γνώρισε εναλλακτικές μορφές επιχειρηματικότητας και κοινωνικής καινοτομίας
  • Εξερεύνησε τις ευκαιρίες της ψηφιακής επιχείρησης στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Περισσότερες πληροφορίες, στο σύνδεσμο ΕΔΩ.

ΔΥΠΑ Θεσσαλονίκη

