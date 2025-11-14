Gigabit Voucher: Λήγουν οι προθεσμίες για κατάθεση αίτησης – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Περιορισμένα είναι τα χρονικά περιθώρια για τους Έλληνες καταναλωτές αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θέλουν να αξιοποιήσουν την επιδότηση των 200 ευρώ που προσφέρει η δράση Gigabit Voucher προκειμένου να αναβαθμίσουν σε σύνδεση οπτικής ίνας (FTTH) την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση που διαθέτουν.

Συγκεκριμένα, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι επιτηδευματίες έχουν περιθώριο μέχρι τις 14 Νοεμβρίου προκειμένου να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση, ενώ για τους οικιακούς καταναλωτές η αντίστοιχη προθεσμία είναι μέχρι τις 28 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι τα vouchers μπορούν να εξαργυρωθούν σε κάποιον τηλεπικοινωνιακό πάροχο μέχρι τις 30 Ιανουαρίου 2026.

Στη συγκεκριμένη δράση συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι της χώρας (Cosmote Telekom, Nova, Vodafone), ενώ στη σχετική λίστα προστέθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η ΔΕΗ, η προσφορά της οποίας είναι άκρως ανταγωνιστική δεδομένου ότι διαμορφώνεται σε επίπεδα κάτω των 10 ευρώ για μία σύνδεση στα 500 Mbps.

Μία άλλη παράμετρος που πρέπει να λάβουν υπόψιν τους οι ενδιαφερόμενοι είναι ότι υπάρχει περιορισμός και στα διαθέσιμα κονδύλια για τη συγκεκριμένη δράση.

Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται περίπου στα 80 εκατ. ευρώ και με δεδομένο ότι ο αριθμός των αιτήσεων για vouchers έχει ήδη ξεπεράσει τις 355 χιλιάδες, αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό που έχει διατεθεί ή δεσμευθεί ανέρχεται στα 71 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θα σπεύσουν να «πιέσουν» τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια για το συγκεκριμένο voucher, τότε δεν αποκλείεται τα κουπόνια να εξαντληθούν και πριν τις τελικές προθεσμίες.

Όσον αφορά στην έτερη δράση, το Smart Readiness, το οποίο αφορά την «έξυπνη» αναβάθμιση των υποδομών ενός κτιρίου, το γεγονός ότι έχουν υπάρξει 56.546 αιτήσεις, θεωρείται σημαντικό βήμα προόδου καθώς αρχικά τα νούμερα ήταν εξαιρετικά χαμηλά.

Η δράση του Gigabit Voucher εκτιμάται ότι έχει δώσει σημαντική ώθηση στην ενίσχυση της ζήτησης για συνδέσεις FTTH.

Σημειωτέον ότι οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι επεκτείνουν με αρκετά γρήγορους ρυθμούς τα δίκτυα FTTH τους αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι υπάρχει και η ανάλογη ζήτηση από τους καταναλωτές.

Βέβαια, παρατηρητές της αγοράς επισημαίνουν ότι υπάρχουν επιπλέον εμπόδια όπως είναι η έλλειψη συνεργείων για το τελευταίο κομμάτι της εγκατάστασης μίας FTTH σύνδεσης αλλά και οι αντιδράσεις ιδιοκτητών κατοικιών που δεν επιθυμούν να γίνει καμία εργασία στους χώρους της πολυκατοικίας που έχουν την ιδιοκτησία τους!

Αυτό που αξίζει να επισημανθεί πάντως είναι πως το FTTH αποτελεί μονόδρομο καθώς πρόκειται σύντομα να ξεκινήσει η διαδικασία αποχαλκοποίησης του τηλεπικοινωνιακού δικτύου της χώρας.

Κάτι που σημαίνει ότι μέσα στα επόμενα χρόνια -ιδανικά μέχρι το 2030 όπως είναι και ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης- όλες οι τηλεπικοινωνιακές συνδέσεις θα είναι FTTH.