Γιατί πρέπει να βάζετε βενζίνη τη Δευτέρα – Ποιες ημέρες πρέπει να αποφεύγετε

Η οικονομία στο καύσιμο αποτελεί βασική προτεραιότητα για τους οδηγούς, ειδικά σε μια περίοδο όπου το κόστος μετακίνησης παραμένει υψηλό. Κι όμως, όπως αποκαλύπτει νέα έρευνα στις ΗΠΑ, ακόμη και η ημέρα που επιλέγουμε να επισκεφθούμε το πρατήριο μπορεί να επηρεάσει το τελικό ποσό που πληρώνουμε.

Σύμφωνα με στοιχεία από πλατφόρμα σύγκρισης τιμών καυσίμων, η οποία αξιοποίησε πραγματικά δεδομένα από πρατήρια σε όλη τη χώρα, παρατηρούνται μικρές αλλά ουσιαστικές διαφορές στην τιμή ανά λίτρο μέσα στην εβδομάδα. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν συνδέονται άμεσα με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, αλλά φαίνεται να σχετίζονται με την καταναλωτική συμπεριφορά και τη ζήτηση.

Η καλύτερη ημέρα για φουλάρισμα

Αναλύοντας τα στατιστικά στοιχεία, η έρευνα κατέληξε ότι η Δευτέρα προσφέρει σταθερά τη χαμηλότερη μέση τιμή βενζίνης, καθιστώντας την ιδανική ημέρα για ανεφοδιασμό.

Εντύπωση προκαλεί ωστόσο το γεγονός ότι και η Παρασκευή, που παραδοσιακά θεωρούνταν από τις πιο ακριβές ημέρες – καθώς πολλοί οδηγοί γεμίζουν πριν το Σαββατοκύριακο – εμφανίζεται πλέον ως μία από τις πιο οικονομικές επιλογές. Η εξέλιξη αυτή ανατρέπει παλαιότερες εκτιμήσεις και δείχνει αλλαγή στις τάσεις της αγοράς.

Μετά τη Δευτέρα, η Κυριακή καταγράφεται ως η επόμενη πιο συμφέρουσα ημέρα για γέμισμα του ρεζερβουάρ.

Ποιες ημέρες να αποφεύγετε

Στον αντίποδα, η έρευνα δείχνει ότι οι οδηγοί καλό είναι να αποφεύγουν τα μέσα της εβδομάδας. Η Πέμπτη καταγράφεται ως η πιο ακριβή ημέρα για αγορά καυσίμων, ενώ η Τετάρτη ακολουθεί ως η δεύτερη πιο «βαριά» ημέρα για το πορτοφόλι.

Ιστορικά, το Σάββατο θεωρούνταν η χειρότερη ημέρα για ανεφοδιασμό, και παραμένει μια από τις ακριβότερες, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται από αυξημένη κίνηση και ουρές στα πρατήρια.

Το συμπέρασμα

Παρότι οι διαφορές στην τιμή ανά λίτρο δεν είναι τεράστιες, σε ετήσια βάση μπορούν να οδηγήσουν σε αισθητή εξοικονόμηση χρημάτων. Η πρακτική συμβουλή που προκύπτει από τα δεδομένα είναι σαφής: προτιμήστε να γεμίζετε το ρεζερβουάρ στην αρχή ή στο τέλος της εργάσιμης εβδομάδας – ιδανικά τη Δευτέρα ή την Παρασκευή – και αποφύγετε, αν μπορείτε, τις αντλίες στα μέσα της εβδομάδας.

Σε μια εποχή που κάθε ευρώ μετράει, ακόμη και μια τέτοια «λεπτομέρεια» μπορεί τελικά να κάνει τη διαφορά.