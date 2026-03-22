Γιατί καταστρέφονται τα ρούχα στο πλύσιμο στο χέρι; Τα λάθη που κάνετε χωρίς να το καταλαβαίνετε

Το πλύσιμο στο χέρι θεωρείται η πιο “ασφαλής” επιλογή για ευαίσθητα ρούχα. Κι όμως, πολλές φορές η φθορά προέρχεται ακριβώς από εκεί. Ξεχειλωμένα υφάσματα, θαμπά χρώματα, σκληρή υφή. Όλα αυτά όμως μπορούν να γίνουν παρελθόν αρκεί να το κάνετε σωστά.

Αν διορθώσετε μερικές βασικές συνήθειες, τα ρούχα σας θα διατηρούνται σε πολύ καλύτερη κατάσταση.

Λάθος 1: Πολύ ζεστό νερό
Το ζεστό νερό χαλαρώνει τις ίνες, ειδικά σε μάλλινα και βαμβακερά υφάσματα. Το αποτέλεσμα είναι απώλεια σχήματος και συρρίκνωση. Χρησιμοποιήστε χλιαρό ή δροσερό νερό εκτός αν η ετικέτα αναφέρει διαφορετικά.

Λάθος 2: Υπερβολικό τρίψιμο
Το έντονο τρίψιμο δημιουργεί φθορά στην επιφάνεια του υφάσματος. Αντί για τρίψιμο, πιέστε απαλά το ύφασμα μέσα στο νερό ώστε να κυκλοφορεί το απορρυπαντικό.


Λάθος 3: Πολλή ποσότητα απορρυπαντικού
Η υπερβολική ποσότητα αφήνει κατάλοιπα που σκληραίνουν το ύφασμα. Διαλύστε μικρή ποσότητα πλήρως πριν βάλετε το ρούχο στο νερό.

Λάθος 4: Στύψιμο με δύναμη
Το στρίψιμο παραμορφώνει το ρούχο. Αντί για αυτό, πιέστε το απαλά μέσα σε πετσέτα ώστε να απορροφηθεί η υγρασία.

Λάθος 5: Λάθος στέγνωμα
Η ανάρτηση βαριών ρούχων όταν είναι πολύ βρεγμένα προκαλεί τέντωμα. Απλώστε τα σε επίπεδη επιφάνεια αν πρόκειται για πλεκτά ή ευαίσθητα υφάσματα.

Το πλύσιμο στο χέρι χρειάζεται ήπιες κινήσεις, σωστή θερμοκρασία και υπομονή. Με μικρές διορθώσεις, τα ρούχα διατηρούν το σχήμα, το χρώμα και την υφή τους για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

Πηγή: spirossoulis.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 5 ώρες πριν

Κατερίνα Στανίση: Αν βγει το βιβλίο μου τώρα, ξέρω ότι θα στενοχωρηθεί και θα επιβαρυνθεί η υγεία του

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Απογοητευτικός ο ΠΑΟΚ, έχασε με ανατροπή από τον Βόλο και μπαίνει ως 3ος στα πλέι οφ!

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Απειλές Σοϊλού για επίθεση: Δεν θα υπάρχει χώρα που να ονομάζεται Ισραήλ, θα αφήσουμε πίσω μας 400.000 μάρτυρες

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Αυτή είναι η ενδεκάδα του Άρη κόντρα στον ΟΦΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 3 ώρες πριν

ΜέΡΑ25: Δεν ξεχνάμε το έγκλημα των Τεμπών, παλεύουμε για δημόσιο και ασφαλή σιδηρόδρομο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συγκίνηση στο Καυτανζόγλειο: Η κυρία Χάιδω τραγούδησε για τον αγαπημένο της Ηρακλή – Δείτε το βίντεο