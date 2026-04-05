Fuel Pass 2026: Ανοίγουν αύριο οι αιτήσεις – Πότε θα πιστωθούν τα χρήματα

THESTIVAL TEAM

Αύριο, Μεγάλη Δευτέρα 6 Απριλίου ανοίγει η πλατφόρμα για το Fuel Pass, όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπησή του.

Η αίτηση θα γίνεται μέσω της πλατφόρμας vouchers.gov.gr με κωδικούς Taxisnet, χωρίς περιορισμούς από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ, ενώ όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με τη διαδικασία θα μπορούν να απευθυνθούν στα ΚΕΠ. Οι δικαιούχοι απλώς επιβεβαιώνουν ή επικαιροποιουν email, κινητό και IBAN και στη συνέχεια επιλέγουν τρόπο πληρωμής: είτε ψηφιακή κάρτα – με μεγαλύτερη επιδότηση – είτε απευθείας κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, με ελαφρώς χαμηλότερο ποσό αλλά πλήρη ελευθερία χρήσης.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, οι πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εντός 48 ωρών από την υποβολή της αίτησης. Αυτό σημαίνει ότι όσοι υποβάλουν αίτηση τη Μεγάλη Δευτέρα θα δουν τα χρήματα στους λογαριασμούς τους πριν από τις τραπεζικές αργίες.

Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει ένα μόνο όχημα, το οποίο θα πρέπει να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η ενίσχυση αφορά το δίμηνο Απριλίου-Μαΐου και κυμαίνεται από 30 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και τον τόπο κατοικίας. Για αυτοκίνητα στην ηπειρωτική Ελλάδα προβλέπονται 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα (40 ευρώ σε λογαριασμό), ενώ στα νησιά το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ (ή 50 ευρώ αντίστοιχα). Για μοτοσυκλέτες, τα ποσά διαμορφώνονται από 25 έως 35 ευρώ.

Το εισοδηματικό φίλτρο βασίζεται στη φορολογική δήλωση του 2024: έως 25.000 ευρώ για άγαμους, 35.000 ευρώ για έγγαμους με προσαύξηση 5.000 ευρώ ανά παιδί, ενώ για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαυξήσεις.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 30 Απριλίου 2026. Τα εισοδηματικά κριτήρια βασίζονται στη φορολογική δήλωση του 2024, ενώ τα ποσά της επιδότησης κυμαίνονται από 25 έως 60 ευρώ, ανάλογα με το όχημα και την περιοχή κατοικίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Η Κωνσταντοπούλου δημοσίευσε νέο βίντεο μέσα από τη δικαστική αίθουσα: “Αστυνομικοί άσκησαν βία στον Πάνο Ρούτσι”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 24 λεπτά πριν

Ανοίγουν σήμερα οι αιτήσεις για το Fuel Pass – Η διαδικασία και η ημερομηνία πληρωμής

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Συγκίνησε παίκτης του “The Chase”: Μεγάλωσα σε ιδρύματα, ευχαριστώ όσους βοήθησαν και επιβιώσαμε εμείς τα ξεχασμένα παιδιά

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ESPN: Η έρευνα του NBA επιβεβαιώνει ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αρνήθηκε να συμμετάσχει σε προπόνηση τρεις εναντίον τριών

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Αποθεώθηκε η αποστολή του ΠΑΟΚ έξω από το Makedonia Palace – Δείτε εικόνες και βίντεο