Φροντίδα και καθαρισμός χαλιών για τον χειμώνα – Τι να Προσέξετε

Η σωστή φροντίδα των χαλιών κατά τη χειμερινή περίοδο είναι απαραίτητη για να τα διατηρήσουμε καθαρά και όμορφα αλλά και για να διασφαλίσουμε την αντοχή τους στον χρόνο.

Παρακάτω, θα βρείτε αναλυτικές συμβουλές για τον καθαρισμό και τη φροντίδα τους, ώστε να απολαμβάνετε έναν ζεστό και άνετο χώρο όλο τον χειμώνα.

Συχνό και Αποτελεσματικό Σκούπισμα

Το σκούπισμα με ηλεκτρική σκούπα τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα είναι κρίσιμο για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης και βρωμιάς. Προτιμήστε ηλεκτρικές σκούπες με ειδικές βούρτσες για χαλιά, καθώς αφαιρούν καλύτερα τις τρίχες, τα χνούδια και τις βρομιές που συσσωρεύονται βαθιά μέσα στις ίνες. Επενδύστε σε μια συσκευή με δυνατότητα αναρρόφησης με φίλτρα HEPA, ιδανική για την απομάκρυνση μικροσωματιδίων και άλλων αλλεργιογόνων.

Αφαίρεση Λεκέδων Άμεσα και Σωστά

Οι χειμερινοί μήνες είναι περίοδος που συχνά φέρνει λεκέδες από ζεστά ροφήματα, όπως καφές και σοκολάτα. Για να αφαιρέσετε λεκέδες χωρίς να αφήσετε ίχνη:

Στεγνώστε την Υγρασία : Πρώτα, τοποθετήστε ένα απορροφητικό πανί πάνω στον λεκέ για να απορροφήσει όσο περισσότερη υγρασία γίνεται.

: Πρώτα, τοποθετήστε ένα απορροφητικό πανί πάνω στον λεκέ για να απορροφήσει όσο περισσότερη υγρασία γίνεται. Χρησιμοποιήστε Απαλό Καθαριστικό : Αναμείξτε λίγες σταγόνες ήπιου καθαριστικού με χλιαρό νερό και με ένα μαλακό πανί, ταμπονάρετε ελαφρά την περιοχή. Αποφύγετε το τρίψιμο, καθώς μπορεί να καταστρέψει τις ίνες.

: Αναμείξτε λίγες σταγόνες ήπιου καθαριστικού με χλιαρό νερό και με ένα μαλακό πανί, ταμπονάρετε ελαφρά την περιοχή. Αποφύγετε το τρίψιμο, καθώς μπορεί να καταστρέψει τις ίνες. Ξεπλύνετε και Στεγνώστε: Καθαρίστε απαλά την περιοχή με λίγο καθαρό νερό για να αφαιρέσετε υπολείμματα σαπουνιού και στεγνώστε με απορροφητικό χαρτί.

Βαθύς Καθαρισμός Πριν και Μετά τη Χειμερινή Περίοδο

Η συσσώρευση σκόνης και ακαθαρσιών είναι αναπόφευκτη τον χειμώνα. Για αυτό, συστήνεται ένας βαθύς καθαρισμός με ατμό ή στεγνό καθάρισμα πριν την τοποθέτηση των χαλιών. Ο ατμός μπορεί να καθαρίσει βαθιά τις ίνες, απομακρύνοντας βακτήρια, ακάρεα και αλλεργιογόνους παράγοντες που βλάπτουν την ποιότητα του αέρα. Μπορείτε να κάνετε τον καθαρισμό μόνοι σας με έναν ατμοκαθαριστή ή να επιλέξετε επαγγελματική φροντίδα για καλύτερα αποτελέσματα.

Προστασία από την Υγρασία και τον Στατικό Ηλεκτρισμό

Ο χειμώνας φέρνει αυξημένη υγρασία στον χώρο, η οποία μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στα χαλιά. Η υγρασία μπορεί να προκαλέσει μούχλα και να δυσκολέψει τον αερισμό των ινών. Για να προστατεύσετε τα χαλιά σας:

Χρησιμοποιήστε Αφυγραντήρα : Ένας αφυγραντήρας θα σας βοηθήσει να μειώσετε την υγρασία στον χώρο, ιδιαίτερα αν το χαλί είναι τοποθετημένο σε χώρους κοντά σε παράθυρα ή πόρτες.

: Ένας αφυγραντήρας θα σας βοηθήσει να μειώσετε την υγρασία στον χώρο, ιδιαίτερα αν το χαλί είναι τοποθετημένο σε χώρους κοντά σε παράθυρα ή πόρτες. Αποφυγή Άμεσης Έκθεσης σε Υγρασία : Προσέξτε τις βρεγμένες μπότες και τις ομπρέλες και τοποθετήστε τις σε σημεία μακριά από τα χαλιά. Χρησιμοποιήστε πατάκια για να απορροφούν την υγρασία πριν φτάσετε στο κυρίως χαλί.

: Προσέξτε τις βρεγμένες μπότες και τις ομπρέλες και τοποθετήστε τις σε σημεία μακριά από τα χαλιά. Χρησιμοποιήστε πατάκια για να απορροφούν την υγρασία πριν φτάσετε στο κυρίως χαλί. Αντιστατικά Προϊόντα: Ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει στατικό ηλεκτρισμό στα χαλιά. Ψεκάστε ένα ειδικό αντιστατικό σπρέι, το οποίο θα βοηθήσει να μειώσετε την συσσώρευση στατικού ηλεκτρισμού, ειδικά σε χαλιά με συνθετικές ίνες.

Περιοδική Αλλαγή Θέσης για Ομοιόμορφη Φθορά

Τα χαλιά συχνά εκτίθενται σε άνιση φθορά, ειδικά αν είναι τοποθετημένα σε σημεία με έντονη κυκλοφορία, όπως είσοδοι και διάδρομοι. Για να διατηρήσετε τη φθορά ομοιόμορφη:

Αλλάξτε Περιοδικά τη Θέση : Μετακινήστε τα χαλιά ή περιστρέψτε τα κατά 180 μοίρες κάθε λίγους μήνες, για να αποφύγετε τη φθορά στα ίδια σημεία.

: Μετακινήστε τα χαλιά ή περιστρέψτε τα κατά 180 μοίρες κάθε λίγους μήνες, για να αποφύγετε τη φθορά στα ίδια σημεία. Προστατευτικά Υλικά Κάτω από Έπιπλα: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά κάτω από βαριά έπιπλα για να αποτρέψετε το αποτύπωμα και την καταστροφή των ινών στις περιοχές αυτές.

Αερισμός και Φυσικό Φως για Υγιεινή

Ο καλός αερισμός του χώρου είναι σημαντικός για τη φροντίδα των χαλιών, καθώς βοηθά να απομακρυνθεί η υγρασία και να αποφευχθεί η ανάπτυξη βακτηρίων και μούχλας. Αφήστε φυσικό φως να μπει στον χώρο, καθώς η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου βοηθά στην απολύμανση και στη μείωση της υγρασίας.

Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, τα χαλιά σας θα παραμείνουν καθαρά, υγιή και άνετα καθ’ όλη τη διάρκεια του χειμώνα, προσφέροντας την απαιτούμενη ζεστασιά και προστασία από το κρύο.

Πηγή: spirossoulis.com