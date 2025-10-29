MENOY

FlyOver: Νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα ενόψει της κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ξεκίνησαν οι πρόδρομες εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος, γι’ αυτό το λόγο θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφορικές ρυθμίσεις στον Περιφερειακό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αναδόχου εταιρείας, “από σήμερα Τετάρτη 29/10/2025 και από ώρα 10:00 θα υλοποιηθούν νέες προσωρινές κυκλοφοριακές στην άνω διάβαση του ανισόπεδου κόμβου Κ11 (Πυλαίας). Η κίνηση των οχημάτων με κατεύθυνση από το Πανόραμα προς την Πυλαία θα διεξάγεται σε μια λωρίδα κυκλοφορίας ενώ η αντίθετη κατεύθυνση θα παραμείνει σε δύο λωρίδες. Παρακαλούμε τους οδηγούς να ακολουθούν με προσοχή την σήμανση που θα εγκατασταθεί. Ζητούμε την κατανόησή τους για την προσωρινή όχληση και παρακαλούμε για την προσοχή τους και την τήρηση των ορίων ταχύτητας”.

