Φενγκ Σούι: Το φυτό που φέρνει προσωπική εξέλιξη και πού να το τοποθετήσεις στο σπίτι

Το φιλόδεντρο (κυρίως αυτό που τα φύλλα του έχουν σχήμα καρδιάς) είναι ένα από τα καλύτερα φυτά εσωτερικού χώρου που φέρνει θετική ενέργεια στο σπίτι σύμφωνα με τους κανόνες του Φενγκ Σούι.

Το φιλόδεντρο αντιπροσωπεύει την αγάπη, τα θετικά συναισθήματα και τη σταθερή ανάπτυξη, αν και οι ειδικοί λένε ότι αυτή η ενέργεια μπορεί να έρθει στο σπίτι σου μόνο αν το τοποθετήσεις σε σωστά σημεία μέσα στο σπίτι σου. Ένα από τα θετικά που έχει το συγκεκριμένο φυτό είναι ότι η φροντίδα του είναι αρκετά απλή ακόμα και για σένα που μπορεί να μην έχεις αρκετό, ελεύθερο χρόνο μέσα στην καθημερινότητά σου.

Πού να τοποθετήσεις το φιλόδεντρο;

Το πρώτο πράγμα που πρέπει να γνωρίζεις σχετικά με το πού να τοποθετήσεις ένα φιλόδεντρο με φύλλα καρδιάς είναι το απαιτούμενο περιβάλλον ανάπτυξής του. Απολαμβάνει έντονο, αλλά έμμεσο, ηλιακό φως, υψηλότερη και σταθερή υγρασία. Άρα με βάση αυτά, μπορείς να επιλέξεις το κατάλληλο σημείο μέσα στο σπίτι σου.



Τα σωστά σημεία μέσα στο σπίτι

Στα νοτιοδυτικά του σπιτιού (το σημείο που εισέρχεται φυσικό φως), το φιλόδεντρο με φύλλο καρδιάς ενισχύει την οικειότητα. Μπορεί επίσης να λειτουργήσει καλά και στα ανατολικά του σπιτιού για να ενισχύσει τη σχέση της οικογένειας. Όσον αφορά συγκεκριμένα δωμάτια, ταιριάζει πολύ στο σαλόνι ή ακόμα και ως φυτό κουζίνας όπου συγκεντρώνονται αγαπημένα πρόσωπα. Το σχήμα και η κίνησή του φέρνουν μια αίσθηση άνεσης και ροής σε έναν χώρο. Είναι ιδανικό για άτομα που θέλουν ανάπτυξη στο σπίτι τους που να δίνει μια αίσθηση καλοσύνης και όχι έντασης. Το φιλόδεντρο υποστηρίζει τις σχέσεις και την επικοινωνία.

Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, το φιλόδεντρο χρειάζεται έντονο αλλά έμμεσο φως που σημαίνει ότι θα πρέπει να αποφύγεις την άμεση έκθεση στον ήλιο. Γιατί αυτό μπορεί να προκαλέσει κάψιμο των φύλλων ή ακόμα και να κιτρινίσει. Είναι επίσης λάτρεις της υγρασίας, οπότε θα ήταν ιδανικό και ως κρεμαστό φυτό μπάνιου, απορροφώντας τον ατμό από το ντους.



Τα χειρότερα σημεία για το φιλόδεντρο

Θα πρέπει να αποφεύγονται μέρη με πολύ λίγο φως που εμποδίζουν την ανάπτυξη, τα ξηρά δωμάτια και τα μέρη που μπαίνει κρύο ρεύμα. Ωστόσο, σύμφωνα με το Φενγκ Σούι, αν το φυτό είναι υγιές, φέρνει ούτως ή άλλως θετική ενέργεια μέσα στο σπίτι.

Πηγή: ladylike.gr