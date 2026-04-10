Έξι πράγματα που καθαρίζετε λάθος στο σπίτι

Πολλές φορές το σπίτι φαίνεται καθαρό, αλλά στην πραγματικότητα οι συνήθειες καθαρισμού που έχουμε δεν είναι τόσο αποτελεσματικές όσο νομίζουμε. Μικρά λάθη στην καθημερινότητα μπορούν να κάνουν το καθάρισμα πιο δύσκολο, να αφήνουν υπολείμματα ή ακόμη και να προκαλούν φθορές σε επιφάνειες και συσκευές.

Δείτε μερικά από τα πιο συνηθισμένα λάθη που γίνονται σχεδόν σε κάθε σπίτι και πώς μπορείτε εύκολα να τα διορθώσετε, σύμφωνα με το spirossoulis.com.



Το πλυντήριο πιάτων δουλεύει σωστά μόνο όταν το νερό μπορεί να φτάσει παντού. Όταν τα σκεύη μπαίνουν πρόχειρα, μπλοκάρουν τον ψεκασμό και δεν καθαρίζονται καλά. Τα μεγάλα και πολύ λερωμένα σκεύη πρέπει να μπαίνουν στο κάτω ράφι και να κοιτούν προς το κέντρο. Αφήνετε μικρά κενά ανάμεσα στα πιάτα και τοποθετείτε τα μαχαιροπίρουνα όρθια στο καλάθι. Ένα ακόμη λάθος είναι να πλένετε ασημένια και ανοξείδωτα μαζί, γιατί η επαφή τους μπορεί να προκαλέσει φθορά.

Ψεκάζετε τις οθόνες με καθαριστικό

Κινητά, τάμπλετ και οθόνες υπολογιστών συγκεντρώνουν πολλά βακτήρια, όμως ο τρόπος καθαρισμού τους συχνά είναι λάθος. Το να ψεκάζετε καθαριστικό απευθείας πάνω στην οθόνη μπορεί να επιτρέψει στο υγρό να εισχωρήσει στο εσωτερικό της συσκευής. Η ασφαλέστερη λύση είναι ένα πανί μικροϊνών ελαφρώς νωπό ή ένα ειδικό καθαριστικό οθονών εφαρμοσμένο πρώτα στο πανί.

Βάζετε περισσότερο απορρυπαντικό στο πλυντήριο

Η μεγαλύτερη ποσότητα απορρυπαντικού δεν σημαίνει καλύτερο πλύσιμο. Αντίθετα, τα υπολείμματα μπορεί να μείνουν στα ρούχα, να ερεθίσουν το δέρμα και να επιβαρύνουν το πλυντήριο. Ακολουθήστε πάντα τη δοσολογία που προτείνει η συσκευασία. Στα περισσότερα πλυντήρια η μικρότερη ποσότητα είναι αρκετή.



Καθαρίζετε τα τζάμια όταν έχει έντονο ήλιο

Όταν καθαρίζετε παράθυρα σε ηλιόλουστη μέρα, το καθαριστικό στεγνώνει πολύ γρήγορα και αφήνει σημάδια. Η καλύτερη στιγμή για καθάρισμα είναι όταν έχει συννεφιά ή όταν ο ήλιος δεν πέφτει απευθείας στα τζάμια. Ένα πανί μικροϊνών βοηθά να φύγουν οι γραμμές και να μείνει το γυαλί καθαρό.

Ξεπλένετε απλώς την κουρτίνα μπάνιου

Η κουρτίνα του μπάνιου συγκεντρώνει μούχλα, άλατα και βακτήρια. Το απλό ξέπλυμα δεν αρκεί. Μπορείτε να τη βάλετε στο πλυντήριο σε πρόγραμμα με χλιαρό νερό μαζί με μια μικρή ποσότητα ξιδιού ή ήπιο απορρυπαντικό για καλύτερο καθαρισμό.

Ψεκάζετε τον λεκέ κατευθείαν στο χαλί

Όταν πέσει κάτι στο χαλί, πολλοί ψεκάζουν αμέσως καθαριστικό πάνω στον λεκέ. Αυτό συχνά τον απλώνει περισσότερο στις ίνες. Καλύτερα να βάλετε το καθαριστικό πρώτα σε ένα πανί και να ταμπονάρετε απαλά το σημείο. Έπειτα περάστε την περιοχή με καθαρό, βρεγμένο πανί και στεγνώστε με πετσέτα.



Το σωστό καθάρισμα δεν απαιτεί πάντα περισσότερο χρόνο, αλλά καλύτερη μέθοδο. Μερικές μικρές αλλαγές στον τρόπο που καθαρίζετε μπορούν να κάνουν το σπίτι πιο καθαρό, να προστατεύσουν τις επιφάνειες και να σας γλιτώσουν από άσκοπη προσπάθεια.

Πηγή: spirossoulis.com