Έτσι θα καθαρίσετε τους λεκέδες από υφασμάτινες καρέκλες

Οι υφασμάτινες καρέκλες παραμένουν από τις πιο αγαπημένες επιλογές για την τραπεζαρία και το καθιστικό, αλλά στην καθημερινότητα δοκιμάζονται περισσότερο απ’ όσο νομίζουμε. Λεκέδες από φαγητό, ψίχουλα, σημάδια από συνεχή χρήση. Όλα αυτά συσσωρεύονται, ειδικά όταν τα καλύμματα δεν αφαιρούνται και το πλύσιμο στο πλυντήριο δεν είναι επιλογή.

Ευτυχώς, ο σωστός καθαρισμός δεν χρειάζεται ούτε ειδικό εξοπλισμό ούτε υπερβολή. Με μερικά πρακτικά βήματα και έξυπνα tips, μπορείτε να φρεσκάρετε τις υφασμάτινες καρέκλες σας και να τις κάνετε να δείχνουν καθαρές και περιποιημένες, χωρίς ρίσκο για το ύφασμα.

Προετοιμασία

Πριν ξεκινήσετε, ελέγξτε την ετικέτα του υφάσματος για οδηγίες φροντίδας. Μερικά υφάσματα ενδέχεται να μην αντέχουν σε συγκεκριμένα καθαριστικά ή πολύ υγρό καθάρισμα. Απομάκρυνση της σκόνης

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα με το εξάρτημα για υφάσματα για να αφαιρέσετε σκόνη, ψίχουλα και υπολείμματα από τις καρέκλες. Αυτό το βήμα είναι σημαντικό για να αποφύγετε τη δημιουργία λασπωμένων κηλίδων κατά το πλύσιμο. Πρώτη αντιμετώπιση του λεκέ

Εάν ο λεκές είναι φρέσκος, απομακρύνετε απαλά το πλεονάζον υγρό ή τα στερεά με ένα καθαρό πανί ή χαρτοπετσέτα, αποφεύγοντας το τρίψιμο, ώστε να μην εξαπλωθεί περισσότερο. Καθαρισμός με σαπούνι και νερό

Για γενικούς λεκέδες:

Ανακατέψτε λίγο υγρό πιάτων με χλιαρό νερό σε ένα μπολ.

Βουτήξτε ένα καθαρό, λευκό πανί στο διάλυμα και στραγγίστε το καλά.

Τρίψτε απαλά τον λεκέ με κυκλικές κινήσεις. Ξεκινήστε από την άκρη του λεκέ και προχωρήστε προς το κέντρο.

Λεκέδες από λίπη

Για λεκέδες όπως λάδι ή βούτυρο:

Πασπαλίστε τον λεκέ με μαγειρική σόδα ή κορν φλάουρ και αφήστε το να δράσει για 15-20 λεπτά.

Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική σκούπα για να απομακρύνετε το υλικό.

Καθαρίστε την περιοχή με σαπούνι και νερό, όπως περιγράφεται παραπάνω.

Δύσκολοι λεκέδες από κρασί ή καφέ

Για αυτούς τους λεκέδες:

Αναμείξτε ίσα μέρη λευκού ξιδιού και νερού.

Βουτήξτε ένα πανί στο διάλυμα και εφαρμόστε το στον λεκέ, κάνοντας απαλές ταμποναριστές κινήσεις.

Σκουπίστε την περιοχή με ένα καθαρό, νωπό πανί για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.

Χρήση ειδικών καθαριστικών

Για πιο επίμονους λεκέδες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά καθαριστικά για υφάσματα, διαθέσιμα στο εμπόριο. Βεβαιωθείτε ότι είναι κατάλληλα για το ύφασμά σας δοκιμάζοντας πρώτα σε ένα δυσδιάκριτο σημείο. Στέγνωμα

Αφού καθαρίσετε τον λεκέ:

Σκουπίστε την υγρή περιοχή με μια στεγνή πετσέτα για να απομακρύνετε την υγρασία.

Αφήστε την καρέκλα να στεγνώσει φυσικά. Αποφύγετε τη χρήση σεσουάρ, καθώς η θερμότητα μπορεί να προκαλέσει φθορά στο ύφασμα.



Tips για πρόληψη

Χρησιμοποιήστε προστατευτικά καλύμματα στις καρέκλες σας, τα οποία μπορείτε να αφαιρείτε και να πλένετε εύκολα.

Καθαρίζετε τους λεκέδες όσο το δυνατόν πιο άμεσα για καλύτερα αποτελέσματα.

Κάντε έναν βαθύ καθαρισμό στις καρέκλες σας μία φορά τον μήνα για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρωμιάς.

Με τα παραπάνω βήματα, οι υφασμάτινες καρέκλες σας θα διατηρούνται καθαρές και φρέσκες, διατηρώντας παράλληλα την αισθητική και την άνεσή τους.

Πηγή: spirossoulis.com