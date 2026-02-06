MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης-Νέων Μουδανιών – Σε ποια σημεία, για ποιες ημέρες

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις εργασίες τοποθέτησης στηθαίων τύπου new jersey στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2026, από τις 7.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για εργασίες στην κεντρική νησίδα της οδού, από τη Χ.Θ. 6+200 και σε μήκος ενός χιλιομέτρου, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, προς Χαλκιδική και προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 46 λεπτά πριν

Αδέσποτα ζώα στη Θεσσαλονίκη: Χαμηλά ποσοστά στειρώσεων, ανεπαρκείς χρηματοδοτήσεις – Τι δείχνει έρευνα

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Σταματίνα Τσιμτσιλή για το πρώτο της συμβόλαιο με τον Alpha: Μου είπαν “αυτά είναι τα λεφτά”, τους είπα “εντάξει”, δεν διαπραγματεύτηκα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 4 ώρες πριν

Κομοτηνή: Ανασύρθηκε νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά σε ιρλανδική διάβαση – Φωτο από το σημείο

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Γιάννης Δρακόπουλος: Μας έχουν πει ότι το “Σόι σου” θα συνεχίσει και του χρόνου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Παυλίδης: Χωρίς να είμαι αλαζόνας αν η ομάδα ήταν η ίδια με τη Σιγκαπούρη δεν θα χάναμε το χρυσό με τίποτα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Παλαίμαχος ποδοσφαιριστής μεγάλης ομάδας πιάστηκε για ναρκωτικά στο Μενίδι – Με φάκελο στην ασφάλεια από το 1994