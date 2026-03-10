MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων και σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Από μία λωρίδα η κυκλοφορία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, από την Τρίτη έως και την Παρασκευή από τη Χ.Θ. 38+000 έως τη Χ.Θ. 36+000 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών Εργασίες

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Χάρης Ρώμας: Βλέπω σκηνοθέτη σαν ιερή αγελάδα, να λέει τσιτάτα και να αποθεώνεται

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: 80χρονος έπεσε με το αυτοκίνητο σε τράπεζα – “Μου έκανε κατάσχεση το σπίτι”, είπε

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Ισραήλ: Εκρήξεις ακούστηκαν στο Τελ Αβίβ, ύστερα από προειδοποίηση για ιρανικούς πυραύλους

ΔΙΕΘΝΗ 16 ώρες πριν

Μακρόν: Όταν κάποιος επιτίθεται στην Κύπρο, επιτίθεται στην Ευρώπη

LIFESTYLE 11 ώρες πριν

Φαίη Σκορδά για τον γάμο της: Ο καθένας επιλέγει τη διαδρομή του, εγώ είμαι γενικά χαμηλών τόνων

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Μπαχρέιν: Πυρκαγιά ξέσπασε σε πετρελαϊκή εγκατάσταση έπειτα από πλήγμα του Ιράν