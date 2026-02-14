Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Συνεχίζονται και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.
Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο ρεύμα προς Χαλκιδική, περίπου στη Χ.Θ. 57+000, στην είσοδο προς τα Μουδανιά. Οι εργασίες θα απαιτήσουν αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.