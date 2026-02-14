Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων και σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών

Συνεχίζονται και σήμερα, Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, οι εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην κεντρική νησίδα της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν στο ρεύμα προς Χαλκιδική, περίπου στη Χ.Θ. 57+000, στην είσοδο προς τα Μουδανιά. Οι εργασίες θα απαιτήσουν αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.