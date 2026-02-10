MENOY

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας και σήμερα στην Εθνική Οδό 2  Θεσσαλονίκης- Έδεσσας 

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Έδεσσας θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου και την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού σε δύο σημεία:

Από τη Χ.Θ. 25+950 έως και τη Χ.Θ. 25+850 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη.
Από τη Χ.Θ. 23+650 έως και τη Χ.Θ. 23+500 περίπου με αποκλεισμό μόνο της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Χαλκηδόνας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

