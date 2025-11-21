MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 προς ανατολικά, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 51 λεπτά πριν

Ό. Κεφαλογιάννη: Με στρατηγικό σχεδιασμό και συνεργασία, επενδύουμε σε έναν βιώσιμο, ανθεκτικό ανταγωνιστικό και ανταποδοτικό τουρισμό

ΔΙΕΘΝΗ 10 ώρες πριν

ΗΠΑ: Εκτελέστηκε στη Φλόριντα 63χρονος για τον βιασμό και τη δολοφονία της διευθύντριάς του το 1988

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Κάγια Κάλας: Η ΕΕ έχει “σχέδιο δύο σημείων” – αποδυνάμωση της Ρωσίας και υποστήριξη της Ουκρανίας

ΔΙΕΘΝΗ 20 ώρες πριν

Πρωτοφανής πρόκληση από Ζαχάροβα: H Ρωσία θα απαντήσει κατάλληλα στην Ελλάδα για την κοινή παραγωγή drones με την Ουκρανία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Δημοσκόπηση: Μεγάλη αποδοκιμασία για ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΤΑ – Διατηρεί η ΝΔ τη μεγάλη διαφορά από ΠΑΣΟΚ

ΔΙΕΘΝΗ 19 ώρες πριν

Πέθανε ο Γκάρι Μούνφιλντ, μπασίστας των Stone Roses και των Primal Scream