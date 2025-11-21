Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας αύριο στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας το Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ήλιου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.
Πρόκειται για εργασίες στους κλάδους εξόδου του κόμβου Κ8 προς ανατολικά, με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.
Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.
