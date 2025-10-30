MENOY

Εργασίες τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην Μουδανιών – Σε ποιο σημείο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών, επί της γέφυρας Μαρίνου Αντύπα (στην εξωτερική οριογραμμή) στην κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, θαπραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, από την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου έως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, από τις 9.30 το πρωί έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες

