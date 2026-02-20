MENOY

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες ρυθμιστικές, πληροφοριακές και κινδύνου) στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας σήμερα, Παρασκευή  20 Φεβρουαρίου, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στα τμήματα της οδού από τον Άγιο Πρόδρομο έως την είσοδο της Αρναίας και από το γήπεδο της Αρναίας έως τον κόμβο Παλαιοχωρίου, με ολιγόωρο αποκλεισμό τμήματος λωρίδας κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται, στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι πινακίδες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Πολυγύρου και Αρναίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

