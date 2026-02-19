MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης – Γαλάτιστας – Αρναίας – Παλαιοχωρίου

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης κατακόρυφης σήμανσης (πινακίδες ρυθμιστικές, πληροφοριακές και κινδύνου) στην Εθνική Οδό 16 Θεσσαλονίκης- Γαλάτιστας- Αρναίας – Παλαιοχωρίου θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αύριο, Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, την Τρίτη 24 Φεβρουαρίου και την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026, από τις 07.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν από κινητά συνεργεία στα τμήματα της οδού από τον Άγιο Πρόδρομο έως την είσοδο της Αρναίας και από το γήπεδο της Αρναίας έως τον κόμβο Παλαιοχωρίου, με ολιγόωρο αποκλεισμό τμήματος λωρίδας κυκλοφορίας, εφόσον απαιτείται, στα σημεία όπου θα τοποθετηθούν οι πινακίδες.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με τα Τμήματα Τροχαίας Πολυγύρου και Αρναίας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 13 ώρες πριν

Χωρίς ταξί και σήμερα η Θεσσαλονίκη λόγω της 48ωρης απεργίας

LIFESTYLE 10 ώρες πριν

Ανδρέας Λοβέρδος για Eurovision: Δεν αντέχω ούτε τον ήχο, ούτε την οπτική της πλευρά

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Καθαρά Δευτέρα: Προσοχή κατά το πέταγμα χαρταετού – Τι να κάνετε αν μπλεχτεί σε καλώδια

ΣΙΝΕΜΑ 5 ώρες πριν

To 28o ΦΝΘ θα απονείμει τιμητικό “Χρυσό Αλέξανδρο” στη Βουβούλα Σκούρα και τον Μπιλ Μόρισον

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 21 ώρες πριν

Απογοητευτικός ΠΑΟΚ και συντριβή με… κάτω τα χέρια από τον Παναθηναϊκό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Γεωργιάδης για τα επεισόδια στο Νοσοκομείο Νίκαιας: Κινδύνεψε η σωματική μου ακεραιότητα, θέλανε να φύγω