MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων σήμερα στην εσωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Εργασίες τοποθέτησης πινακίδων (κινδύνου, ρυθμιστικών και πληροφοριακών) σε διάφορα σημεία της δυτικής εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από τα συνεργεία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας θα γίνουν σήμερα Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025, από τις 06.00 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Θα γίνει ολιγόωρος αποκλεισμός στα σημεία εκτέλεσης των εργασιών, εφ’ όσον απαιτείται.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Εργασίες Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τα δεδομένα για Ηρακλή και Λούκιτς: Πότε αναμένεται στη Θεσσαλονίκη για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

40.000 κόσμος, μία φωνή: Η μαγική νύχτα του ΛΕΞ στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε διαμέρισμα στην Τούμπα – Στο πόδι η Πυροσβεστική

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 23 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας “Άγιος Δημήτριος” προς τιμήν του Πολιούχου της πόλης

ΔΙΕΘΝΗ 12 ώρες πριν

Νετανιάχου: Η Χαμάς διατηρεί δυνάμεις σε δύο απομονωμένα σημεία στη Γάζα, θα τις εξαλείψουμε

LIFESTYLE 17 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: Ο αισθησιακός χορός στον γάμο της κολλητής της – Δείτε βίντεο