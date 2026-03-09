MENOY

Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης-Μουδανιών

Φωτογραφία: Intime
Εργασίες τοποθέτησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Ν.Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 9 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, τη Δευτέρα στη Χ.Θ. 38+000 περίπου, με αποκλεισμό της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και από την Τρίτη έως και την Παρασκευή από τη Χ.Θ. 38+000 έως τη Χ.Θ. 36+000 περίπου με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

