Εργασίες τοποθέτησης φωτεινών σηματοδοτών και σήμερα σε πέντε κόμβους της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη

Εργασίες για την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και την Πέμπτη 30 Οκτωβρίου, από τις 9.00 το πρωί έως τις 2.00 το μεσημέρι ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στους εξής κόμβους της λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη (πρώην οδό Λαγκαδά):

Επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη με την οδό Παπάγου θα αντικατασταθεί ένας σηματοδότης επί ιστού φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα. Επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη με την οδό Γρ. Λαμπράκη-Χρ. Σμύρνης θα αντικατασταθούν τρεις σηματοδότες επί των ιστών φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα. Επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη με την οδό Κύπρου και με την οδό Κατσώνη θα αντικατασταθούν τρεις σηματοδότες επί των ιστών φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα. Επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη με την οδό Στρατού θα αντικατασταθούν δύο σηματοδότες επί των ιστών φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα. Επί της διασταύρωσης της λεωφόρου Μ. Θεοδωράκη στο ύψος του καταστήματος “Μασούτης” θα αντικατασταθούν τρεις σηματοδότες επί των ιστών φωτεινής σηματοδότησης με βραχίονα.

Διευκρινίζεται ότι η εγκατάσταση της φωτεινής σηματοδότησης θα συνεχίζει να λειτουργεί στη διάρκεια της παρέμβασης, με συνέπεια να μη διαταράσσεται η αυτόματη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.