Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών 

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την ερχόμενη εβδομάδα:

1. Νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 9.00 το βράδυ έως τις 06.00 το πρωί της επόμενης ημέρας, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες διαγράμμισης θα γίνουν στο τμήμα της οδού μεταξύ του ανισόπεδου κόμβου Κ12 (Χ.Θ. 8+000 περίπου) και του ανισόπεδου κόμβου Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+500 περίπου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

2. Εργασίες αποσυναρμολόγησης/συναρμολόγησης μεταλλικών στηθαίων ασφαλείας από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026, από τις 08.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη στις εξής θέσεις:

– Χ.Θ. 36+000 στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

– Χ.Θ. 39+000 στην αριστερή και δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

– Χ.Θ. 39+500 στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας

 Οι εργασίες θα εκτελεστούν από κινητά συνεργεία με αποκλεισμό της αντίστοιχης λωρίδας κυκλοφορίας τμηματικά, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις. Επισημαίνεται ο χρόνος αποκλεισμού των οδικών τμημάτων για την εκτέλεση των εργασιών θα είναι σχετικά μικρός και σύμφωνα με την εξέλιξη των εργασιών.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης και με τα Τμήματα Τροχαίας Θέρμης και Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

