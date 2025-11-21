MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΧΡΗΣΤΙΚΑ

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών από την Δευτέρα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Τις παρακάτω εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών θα συνεχίσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας:

1) Εργασίες συντήρησης πρασίνου στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης- Νέων Μουδανιών τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 και την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025, από τις 6.30 π.μ. έως τη δύση του ηλίου ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο έρεισμα της οδού, από τη συμβολή με την οδό Βούλγαρη (Χ.Θ.6+200) έως τον ανισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου (Χ.Θ. 18+850), με αποκλεισμό της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση και τμηματικά. Σημειώνεται ότι τα συνεργεία που θα εκτελούν τις παραπάνω εργασίες είναι κινητά και ότι το χρονικό διάστημα αποκλεισμού κάθε οδικού τμήματος θα είναι σχετικά μικρό.

2) Εργασίες διαγράμμισης στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Νέων Μουδανιών το Σάββατο 22 Νοεμβρίου και από τη Δευτέρα 24 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2025, από τις 07.00 το πρωί έως τη δύση του ηλίου, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες. Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στο τμήμα από τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου μέχρι τον κόμβο Φώκιας, στο ρεύμα προς Χαλκιδική και από τον κυκλικό κόμβο Κασσάνδρας μέχρι τον ισόπεδο κόμβο Νέου Ρυσίου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, με το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης και με το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας στη διάρκεια των εργασιών.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Βελόπουλος: Σήμερα τιμούμε τις Ένοπλες Δυνάμεις που βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Η Cynthia Erivo αποκαλύπτει πως ο πατέρας της την εγκατέλειψε σε σταθμό τρένου όταν ήταν 16 ετών

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 20 ώρες πριν

Τζόκερ: Τα αποτελέσματα της κλήρωσης – Τα νούμερα που κερδίζουν

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και την ερχόμενη εβδομάδα στον κόμβο Τούμπας της Εθνικής Οδού Σερρών – Δράμας

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ 24 ώρες πριν

Η Πειραιώς φέρνει το Πρόγραμμα Επιβράβευσης Yellow στις μετακινήσεις με το Freenow

ΚΑΙΡΟΣ 10 ώρες πριν

Σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει Κέρκυρα, Ήπειρο και Καστοριά – Εκτεταμένες ζημιές και πλημμυρικά φαινόμενα, δείτε βίντεο