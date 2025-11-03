Εργασίες συντήρησης στην ΕΟ 2 Θεσσαλονίκης-όρια νομού Καβάλας από σήμερα και για δύο εβδομάδες

Εργασίες συντήρησης στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – όρια νομού Καβάλας θα πραγματοποιήσει η Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025, με ώρα έναρξης στις 07.30 π.μ. και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:

Α. Εργασίες καθαρισμού του ερείσματος (κοπή χόρτων–αποψίλωση δέντρων) εκατέρωθεν της οδού στα τμήματα:

– από την έξοδο του οικισμού Βασιλούδι έως τον οικισμό Γερακαρού και

– από την έξοδο του οικισμού Περιστερώνα προς Λουτρά Απολλωνίας στα πλέον επικίνδυνα σημεία

Β. Εργασίες οριζόντιας σήμανσης κατά μήκος της οδού (οριογραμμές) από τον κόμβο Λαγκαδικίων έως τον κόμβο Σταυρού (συνολικό μήκος περίπου 39 χλμ.).

Κατά την εκτέλεση των εργασιών η κίνηση των οχημάτων θα διενεργείται κατά περίπτωση.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με το Τμήμα Τροχαίας Λητής και με το Τμήμα Τροχαίας Ασπροβάλτας ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.